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14:20 (мск), источник: ЕАН

В четверг на Средний Урал вернется теплая погода

Морозы на Среднем Урале простоят до среды, а затем в регион вновь вернется тепло, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Сейчас в Риме: Рим: +17° 77% 751 мм рт. ст. 6 м/с

По данным синоптиков, 13 декабря ночью в Екатеринбурге будет -17, -19, днем -10, -12 градусов. Ночью 14 декабря ожидается -14, -16, днем потеплеет до -4, -6 градусов.

В конце рабочей недели комфортная погода будет и ночью -6, -8, и днем (-3, -5 градусов.

Впрочем, с приходом тепла на Урал вернутся осадки в виде снега.

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