В четверг на Средний Урал вернется теплая погода
Морозы на Среднем Урале простоят до среды, а затем в регион вновь вернется тепло, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.
Морозы на Среднем Урале простоят до среды, а затем в регион вновь вернется тепло, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.
По данным синоптиков, 13 декабря ночью в Екатеринбурге будет -17, -19, днем -10, -12 градусов. Ночью 14 декабря ожидается -14, -16, днем потеплеет до -4, -6 градусов.
В конце рабочей недели комфортная погода будет и ночью -6, -8, и днем (-3, -5 градусов.
Впрочем, с приходом тепла на Урал вернутся осадки в виде снега.