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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший почти месяц назад парень в Новосибирске найден живым

Волонтеры сообщили о том, что поиски успешно завершены.

В Новосибирске почти в течение месяца разыскивали Максима Микитевича, 1997 года рождения. 20-летнего парня искали с 14 ноября 2017 года, когда он утром ушел из дома на улице Добролюбова Октябрьского района. Отмечалось, что Максим живет один, поэтому точного времени пропажи молодого человека установить не удалось. Пропавший должен был поехать на работу, но там он так и не появился. С тех пор Максим не выходил на связь с родственниками и близкими. Сегодня, 12 декабря, волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда «Маяк» в Новосибирске сообщили о том, что поиски молодого человека прекращены.

— Сегодня был найден Микитевич Максим Сергеевич, пропавший 14 ноября. С ним все в порядке. К сожалению подробности его нахождения мы разгласить не можем, — сообщает информацию руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «маяк» в Новосибирске Павел Злобин.

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