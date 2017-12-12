Новосибирцы пожаловались на огромные очереди при регистрации автомобилей
Новосибирские автовладельцы сегодня не могут поставить машины на учёт — в ГИБДД огромные очереди. Что стало причиной задержек и можно ли ускорить процесс?
Новосибирские автовладельцы сегодня не могут поставить машины на учёт — в ГИБДД огромные очереди. Что стало причиной задержек и можно ли ускорить процесс?
В отделе полиции на Сухарной — не протолкнуться. Многие занимают очередь с раннего утра. Цель у всех одна — поставить на учёт машину. У Романа на оформление документов ушло два дня.
Роман, автовладелец: «Очередь на одного человека двигалась минут по пятьдесят — ну очень, очень медленно. У них там нет электронных очередей, только живая очередь.
По статистике ГИБДД, отдел в Заельцовском районе Новосибирска — самый загруженный: здесь горожане регистрируют большую часть приобретенных машин. К тому же, по словам автоинспекторов, тормозит работу отдела интерактивная база: все документы оформляют через компьютерную сеть, которая часто дает сбой.
Сергей Негрин, заместитель начальника отдела технического надзора и
Инспекторы заявляют — потерянного времени избежать можно, достаточно зайти на портал Госуслуг, зарегистрироваться и быстро оформить документы. Давно назревшую проблему с очередями также решают. Неделю назад дорожные полицейские открыли отдел в центре Новосибирска, подготовили к наплыву посетителей — в том числе, расчистили большую площадку под стоянку машин. Пока здесь немноголюдно — наверно, не все о нем знают.
Максим Шевченко, корреспондент: «Новый объединённый центр Госавтоинспекции на улице Военной уже построили, он работает несколько дней. Полицейские уверены — благодаря удачному расположению в центре города этот центр поможет разгрузить отдел в Заельцовском районе. Очереди на Сухарной должны стать короче».