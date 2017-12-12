Адвокат екатеринбургского блогера Соколовского обжаловал приговор в Верховном суде

«Решили отправить (кассационную жалобу — ИФ), потому что жалоба не была передана в президиум, то есть кассация в Свердловском областном суде не состоялась. Судьи посчитали, что нарушений никаких они не видят, поэтому нет предметов для разбирательств», — сказал он.

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Адвокат считает, что в действиях Р. Соколовского нет состава преступления и «такой приговор и апелляционное постановление не должны оставаться в силе, должны быть проверены Верховным судом».

«Это первое судебное дело в России, которое дошло до Верховного суда по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), поэтому наверняка решение Верховного суда будет иметь правообразующий характер, то есть будут, я надеюсь, очерчены некоторые границы применения статьи 148», — отметил А. Бушмаков.

Как сообщалось, в середине октября Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите Р. Соколовского. Адвокат обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и апелляционное определение облсуда.

Р. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, в котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора.

По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.

11 мая 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Р. Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ.

В приговоре отмечалось также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство — ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (ст. 138.1 УК РФ).

Суд приговорил Р. Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Свердловский облсуд 7 июля смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно, исключил ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).