В ноябре омичи дышали хлороводородом, аммиаком и этилбензолом

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало результаты мониторинга атмосферного воздуха в ноябре. Как оказалось, грязнее всего он был в Центральном, Советском и Ленинском округах города. Там зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода. В Октябрьском и Кировском округе уровень этого вещества в воздухе был низким.

Также было выявлено превышение норм по содержанию аммиака и этилбензола. Нашли загрязнения и в речной воде. Заборы для экспертизы делаются на 12 водных объектах в 18 пунктах наблюдений.