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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В ноябре омичи дышали хлороводородом, аммиаком и этилбензолом

А в заборах воды из Иртыша были превышены нормы содержания тяжелых металлов.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало результаты мониторинга атмосферного воздуха в ноябре. Как оказалось, грязнее всего он был в Центральном, Советском и Ленинском округах города. Там зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода. В Октябрьском и Кировском округе уровень этого вещества в воздухе был низким.

Также было выявлено превышение норм по содержанию аммиака и этилбензола. Нашли загрязнения и в речной воде. Заборы для экспертизы делаются на 12 водных объектах в 18 пунктах наблюдений.

— В ноябре 2017 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 47 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК магния, сульфатов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ, азота аммонийного, соединений меди, ртути, марганца, фенолов, — сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

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