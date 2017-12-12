В ноябре омичи дышали хлороводородом, аммиаком и этилбензолом
А в заборах воды из Иртыша были превышены нормы содержания тяжелых металлов.
А в заборах воды из Иртыша были превышены нормы содержания тяжелых металлов.
Также было выявлено превышение норм по содержанию аммиака и этилбензола. Нашли загрязнения и в речной воде. Заборы для экспертизы делаются на 12 водных объектах в 18 пунктах наблюдений.
— В ноябре 2017 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 47 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК магния, сульфатов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ, азота аммонийного, соединений меди, ртути, марганца, фенолов, — сообщает