Из-за ЧМ-2018 в Калининграде перенесут выпускные и последние звонки

Первый экзамен у девятиклассников состоится 25 мая, поэтому принято решение о проведении торжественных линеек, посвященных последнему звонку, 23 мая. Выпускные вечера для 9 и 11 классов будут проводиться в школах региона 23 июня.

«В связи с приездом большого количества иностранных делегаций и болельщиков, родителям и администрациям школ необходимо внимательно отнестись к выбору мест для выпускных вечеров. Аттестаты, безусловно, будут вручаться в образовательных организациях. Рекомендуем там же проводить и выпускной вечер», — подчеркнул вице-премьер Илья Баринов.