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16:09 (мск), источник: АиФ Калининград

Из-за ЧМ-2018 в Калининграде перенесут выпускные и последние звонки

Из-за игр ЧМ-2018 в Калининграде перенесут выпускные и последние звонки. Подготовку к проведению государственной итоговой аттестации обсудили в региональном правительстве.

Первый экзамен у девятиклассников состоится 25 мая, поэтому принято решение о проведении торжественных линеек, посвященных последнему звонку, 23 мая. Выпускные вечера для 9 и 11 классов будут проводиться в школах региона 23 июня.

«В связи с приездом большого количества иностранных делегаций и болельщиков, родителям и администрациям школ необходимо внимательно отнестись к выбору мест для выпускных вечеров. Аттестаты, безусловно, будут вручаться в образовательных организациях. Рекомендуем там же проводить и выпускной вечер», — подчеркнул вице-премьер Илья Баринов.

Отметим, что резервные дни проведения экзаменов выпускников 9 и 11 классов совпадают с датами проведения чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году — это 22, 25 и 28 июня. В эти дни экзамены для школьников Калининграда пройдут в гимназии № 40 и школах № 30 и 38.

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