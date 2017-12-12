В Среднеуральске ГИБДД из-за нечищеных дорог ограничила движение маршруток и автобусов

В Среднеуральске ГИБДД на неопределенное время ограничило движение пассажирских маршруток и автобусов. Дороги в городе не чистят, несмотря на то, что последние дни по всей области шли снегопады. Ранее Госавтоинспекция выдала главе городского округа четыре предписания с требованием привести проезжую часть в порядок, но местные власти их проигнорировали.