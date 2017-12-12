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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Среднеуральске ГИБДД из-за нечищеных дорог ограничила движение маршруток и автобусов

Ранее Госавтоинспекция выдала главе городского округа четыре предписания с требованием привести проезжую часть в порядок, но администрация на них не отреагировала.

В Среднеуральске ГИБДД на неопределенное время ограничило движение пассажирских маршруток и автобусов. Дороги в городе не чистят, несмотря на то, что последние дни по всей области шли снегопады. Ранее Госавтоинспекция выдала главе городского округа четыре предписания с требованием привести проезжую часть в порядок, но местные власти их проигнорировали.

— Наблюдаются снежные накаты на проезжей части и снежные валы на остановках общественного транспорта, а также наличие колейности и несвоевременная обработка дорог противогололедными материалами, — сообщили Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В связи с этим в отношении Администрации возбуждено административное расследование и введено ограничение движения пассажирского транспорта маршрутов № 110, 111, 223 и 337, следующих по улицам Советская, Калинина, Ленина, Уральская, Октябрьская, Исетская.

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