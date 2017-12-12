Зима встречает челябинцев морозом и смогом
В горных районах похолодает до минус 29, а на Челябинск опустится смог.
В горных районах похолодает до минус 29, а на Челябинск опустится смог.
В ночь на 13 декабря в горах и низинах Челябинской области похолодает до минус 29 градусов — в областной столице и отдельных городах региона сохранятся неблагоприятные метеоусловия, способствующие образованию смога, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.
Ночью и днем в среду сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в утренние часы в отдельных районах возможны туманы и изморозь. Ночью ожидается минус 15−20 градусов, в низинах и горных районах — минус 24−29 градусов. Ветер южный со скоростью 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня ночью будет около 16, завтра днем — 9−11 мороза. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Напомним, предыдущий прогноз синоптиков оправдался лишь отчасти: в низинах 12 декабря столбики термометров опустились до минус 31 градуса, а не 28, как предполагалось.
По данным Челябинского Гидрометцентра, с 19.00 12 декабря до 19.00 13 декабря в Челябинске ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы. Добавим, НМУ первой степени опасности до 19.00 13 декабря объявлены также по отдельным предприятиям Челябинской области.