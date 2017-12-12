Зима встречает челябинцев морозом и смогом

Источник: dostup1.ru

В ночь на 13 декабря в горах и низинах Челябинской области похолодает до минус 29 градусов — в областной столице и отдельных городах региона сохранятся неблагоприятные метеоусловия, способствующие образованию смога, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Ночью и днем в среду сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в утренние часы в отдельных районах возможны туманы и изморозь. Ночью ожидается минус 15−20 градусов, в низинах и горных районах — минус 24−29 градусов. Ветер южный со скоростью 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ночью будет около 16, завтра днем — 9−11 мороза. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Напомним, предыдущий прогноз синоптиков оправдался лишь отчасти: в низинах 12 декабря столбики термометров опустились до минус 31 градуса, а не 28, как предполагалось.