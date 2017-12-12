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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Смог ожидается на территории Свердловской области до конца недели

Екатеринбург. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области с вечера вторника.

Источник: РИА "Новости"

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до вечера пятницы.

Отмечается, что в настоящее время смога на территории Свердловской области нет.

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