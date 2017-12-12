11-летняя пермячка получила фотографию Путина с автографом

Ученица школы № 6 Алина Бородулина написала письмо президенту России. 18 декабря пятикласснице исполняется 12 лет, и в честь этого события она попросила Владимира Путина прислать ей фотографию с автографом. Алина призналась, что для нее это был бы самый дорогой и значимый подарок.

Также пятиклассница написала о том, что ей очень хочется съездить в Москву со своей семьей. Алина — самый старший ребенок в семье, она помогает папе и мама с воспитанием брата и сестры.

12 декабря в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае девочке вручили снимок президента.