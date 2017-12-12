11-летняя пермячка получила фотографию Путина с автографом
Такой подарок Алина попросила к своему дню рождения.
Такой подарок Алина попросила к своему дню рождения.
Ученица школы № 6 Алина Бородулина написала письмо президенту России. 18 декабря пятикласснице исполняется 12 лет, и в честь этого события она попросила Владимира Путина прислать ей фотографию с автографом. Алина призналась, что для нее это был бы самый дорогой и значимый подарок.
Также пятиклассница написала о том, что ей очень хочется съездить в Москву со своей семьей. Алина — самый старший ребенок в семье, она помогает папе и мама с воспитанием брата и сестры.
12 декабря в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае девочке вручили снимок президента.
— Учись, не отступай перед трудностями, я уверен, ты и впредь будешь радовать успехами своих родителей, — пожелал школьнице главный федеральный инспектор Пермского края Игорь Цветков.