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Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
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Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
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14:38 (мск), источник: Комсомольская правда

11-летняя пермячка получила фотографию Путина с автографом

Такой подарок Алина попросила к своему дню рождения.

Ученица школы № 6 Алина Бородулина написала письмо президенту России. 18 декабря пятикласснице исполняется 12 лет, и в честь этого события она попросила Владимира Путина прислать ей фотографию с автографом. Алина призналась, что для нее это был бы самый дорогой и значимый подарок.

Также пятиклассница написала о том, что ей очень хочется съездить в Москву со своей семьей. Алина — самый старший ребенок в семье, она помогает папе и мама с воспитанием брата и сестры.

12 декабря в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае девочке вручили снимок президента.

— Учись, не отступай перед трудностями, я уверен, ты и впредь будешь радовать успехами своих родителей, — пожелал школьнице главный федеральный инспектор Пермского края Игорь Цветков.

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