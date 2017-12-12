В Воронеже у танка открыли надземный пешеходный переход

Источник: РИА "Воронеж"

Надземный пешеходный переход через трассу «Курск-Воронеж» открылся на проспекте Патриотов в Воронеж понедельник, 12 декабря. Переход рядом с памятником танку Т-34 появился в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Объект сдали в эксплуатацию на полгода раньше срока.

Строительство объекта обошлось в 40,8 млн рублей. Переход выполнен в виде арки — символизирует ворота на въезде в город. Для защиты от ветра и осадков объект огородили прозрачным поликарбонатом. Пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой.

Переход оборудован специальной подъемной платформой для инвалидов. Воспользоваться этим устройством маломобильным воронежцам будет помогать дежурный. Он также будет следить за порядком в переходе. Вызвать дежурного можно, нажав на кнопку у входа.

— Этот пешеходный переход уникален. Надеюсь, что в будущем все проекты будут равняться на данный объект, потому что он удобный, нужный и безопасный, — отметил на церемонии открытия руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин.

Переход построен по заказу федерального казенного учреждения (ФКУ) «Черноземуправтодор». Подрядчиком выступило ООО СК «Мостострой-1».