Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Песков заявил об «обеспокоенности» из-за заявлений Саакашвили
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Альбина Джанабаева снялась топлес для обложки глянца
Кристина Агилера значительно поправилась
СМИ: Порошенко поблагодарил крымчан за "непоколебимую веру"
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
14:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже у танка открыли надземный пешеходный переход

За порядком на объекте будет следить дежурный.

Источник: РИА "Воронеж"

Надземный пешеходный переход через трассу «Курск-Воронеж» открылся на проспекте Патриотов в Воронеж понедельник, 12 декабря. Переход рядом с памятником танку Т-34 появился в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». Объект сдали в эксплуатацию на полгода раньше срока.

Строительство объекта обошлось в 40,8 млн рублей. Переход выполнен в виде арки — символизирует ворота на въезде в город. Для защиты от ветра и осадков объект огородили прозрачным поликарбонатом. Пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой.

Переход оборудован специальной подъемной платформой для инвалидов. Воспользоваться этим устройством маломобильным воронежцам будет помогать дежурный. Он также будет следить за порядком в переходе. Вызвать дежурного можно, нажав на кнопку у входа.

— Этот пешеходный переход уникален. Надеюсь, что в будущем все проекты будут равняться на данный объект, потому что он удобный, нужный и безопасный, — отметил на церемонии открытия руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин.

Переход построен по заказу федерального казенного учреждения (ФКУ) «Черноземуправтодор». Подрядчиком выступило ООО СК «Мостострой-1».

— Проект строительства надземного перехода — это проект еще 2010 года. Уже тогда этот участок трассы считался напряженным из-за высокой интенсивности движения. Сегодня здесь ежедневно проезжает до 11 тыс. автомобилей. Наконец-то этот проект реализован. Строительство началось в мае этого года. Переход сдали досрочно с опережением календарного графика на шесть месяцев. Высокая скорость выполнения на качестве не отразилась. Важно теперь сохранять и поддерживать порядок в переходе, как со стороны службы содержания, так и со стороны пешеходов, — сказал начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Буран» проиграл «Зауралью» в Воронеже в овертайме
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Экс-гендиректор летного отряда «Россия» получил 2 года условно
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь