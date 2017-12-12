Гидрометцентр рассказал, когда придет настоящая зима
Аномально теплая для декабря погода сохранится в центральных областях России до конца этой недели, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Аномально теплая для декабря погода сохранится в центральных областях России до конца этой недели, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, сейчас наблюдаются температурные рекорды. В центре температура превышает норму на 5−7 градусов.
«Вплоть до 17 декабря мы не ожидаем никаких изменений:
В Москве и области ночные температуры до конца недели слабо отрицательные, а дневные от минус 1 до плюс 4 градусов.
Сейчас высота снега в Подмосковье доходит до 10 см, но под влиянием оттепели он будет таять. Больше сегодняшняя погода напоминает весеннюю. По долгосрочным прогнозам, в декабре в столичном регионе ожидались холода, но пока синоптики не спешат радовать москвичей новогодним снегом и морозцем.