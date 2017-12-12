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14:27 (мск), источник: "Российская газета"

Гидрометцентр рассказал, когда придет настоящая зима

Аномально теплая для декабря погода сохранится в центральных областях России до конца этой недели, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сейчас наблюдаются температурные рекорды. В центре температура превышает норму на 5−7 градусов.

«Вплоть до 17 декабря мы не ожидаем никаких изменений: по-прежнему будет теплая, влажная погода. В центральном черноземье — это Воронежская, Белгородская и Липецкая области — столбик термометра днем будет подниматься до плюс 3 — 8 градусов тепла», — уточнила Паршина.

В Москве и области ночные температуры до конца недели слабо отрицательные, а дневные от минус 1 до плюс 4 градусов.

Сейчас высота снега в Подмосковье доходит до 10 см, но под влиянием оттепели он будет таять. Больше сегодняшняя погода напоминает весеннюю. По долгосрочным прогнозам, в декабре в столичном регионе ожидались холода, но пока синоптики не спешат радовать москвичей новогодним снегом и морозцем.

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