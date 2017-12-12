В Татарстане ожидают в новогодние праздники рост турпотока на 10−12%

«Мы ожидаем, что примерно на 10−12% количество туристов, посетивших Татарстан, будет больше, чем в прошлом году. По нашим оценкам, эта цифра составит порядка 130 тыс. туристов за новогодние каникулы», — сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции во вторник.