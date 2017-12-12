В Татарстане ожидают в новогодние праздники рост турпотока на 10−12%
Казань. 12 декабря.
Казань. 12 декабря.
«Мы ожидаем, что примерно на 10−12% количество туристов, посетивших Татарстан, будет больше, чем в прошлом году. По нашим оценкам, эта цифра составит порядка 130 тыс. туристов за новогодние каникулы», — сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на
По его словам, на сегодняшний день гостиницы Татарстана «на Новый год и новогодние праздники забронированы практически полностью».
«На пиковые даты загрузка (гостиниц — ИФ) составляет порядка 90%», — уточнил он.
С. Иванов добавил, что в дни новогодних каникул в республике запланировано порядка 500 различных