Модель «Университет 3.0» позволит привлечь молодежь в науку — Карпенко

По его словам, реализация пилотного проекта по практической апробации университета новой формации «Университет 3.0», который предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, направлен на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов. «Сегодня уже сложились условия для того, чтобы университеты перешли к этой модели. На законодательном уровне мы предлагаем увеличить вариативную часть учебного плана, что сделает вузы более мобильными в выборе содержания и структуры подготовки специалистов. В развитых странах мира формируется модель “Университет 4.0”, позволяющая решать сложнейшие задачи, которые в ряде случаев не по силам ни корпоративной, ни академической науке, но она достижима только после успешной реализации модели “Университета 3.0” на основе концентрации в университетах уникального оборудования, высококвалифицированных кадров и, самое главное, творчества молодых», — отметил министр.