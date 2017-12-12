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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

Модель «Университет 3.0» позволит привлечь молодежь в науку — Карпенко

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение в практику модели «Университет 3.0» приведет к становлению новой формации университета, сохранит молодежь в университетской науке. Такое мнение сегодня высказал министр образования во время открытия секции «Молодежь и новые горизонты науки» на II Съезде ученых, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Внедрение в практику модели “Университет 3.0” приведет к становлению новой формации университета, сохранит молодежь в университетской науке, повысит конкурентоспособность высшего образования в мировом образовательном пространстве. Кроме того, оно даст возможность региональным учреждениям высшего образования полноценно включиться в этот процесс», — сказал Игорь Карпенко.

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По его словам, реализация пилотного проекта по практической апробации университета новой формации «Университет 3.0», который предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, направлен на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов. «Сегодня уже сложились условия для того, чтобы университеты перешли к этой модели. На законодательном уровне мы предлагаем увеличить вариативную часть учебного плана, что сделает вузы более мобильными в выборе содержания и структуры подготовки специалистов. В развитых странах мира формируется модель “Университет 4.0”, позволяющая решать сложнейшие задачи, которые в ряде случаев не по силам ни корпоративной, ни академической науке, но она достижима только после успешной реализации модели “Университета 3.0” на основе концентрации в университетах уникального оборудования, высококвалифицированных кадров и, самое главное, творчества молодых», — отметил министр.

Секция «Молодежь и новые горизонты науки» II Съезда ученых Беларуси проходит сегодня на базе Лицея БГУ. В торжественном открытии приняли участие министр образования Игорь Карпенко, первый заместитель министра образования Вадим Богуш, ректор БГУ Андрей Король. В работе научного форума участвуют около 300 молодых ученных белорусских вузов, отраслевой науки и органов госуправления. Делегаты обсуждают вопросы, касающиеся основных направлений развития научной сферы, интеграции отечественной науки в мировое сообщество, а также связи и взаимодействия научной деятельности молодых ученных с реальным сектором экономики. Также на рассмотрение вынесены темы совершенствования деятельности научного руководителя.

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