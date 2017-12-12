Примадонна узбекской эстрады празднует день рождения
Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в Маргилане; у нее есть дочь — Нилуфар Усманова, — которая подарила своей звездной маме четверых внуков.
Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в Маргилане; у нее есть дочь — Нилуфар Усманова, — которая подарила своей звездной маме четверых внуков.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Одна из самых популярных узбекских певиц Юлдуз Усманова 12 декабря отмечает свой день рождения. На страницу певицы в Instagram сыпятся поздравления со всего мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Утром в Instagram примадонны узбекской эстрады появился праздничный пост от ее творческой группы.
«Сегодня, 12 декабря, примадонна узбекской эстрады, народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова отметит свой день рождения. В этот знаменательный день примадонна будет принимать от своих коллег, друзей и самых близких поздравительные пожелания. Мы от всей творческой группы Yulduz, желаем нашей королеве эстрады счастья, крепкого здоровья, больших творческих творений и долголетия», — написано в коллективном сообщении.
Поздравления от поклонников не заставили себя ждать, люди писали из разных стран мира. Певице желали самого разного: и крепкого здоровья, побольше концертов, а также — ни много ни мало — стать «примадонной мира».
В одном из интервью певица призналась, что одной из больших радостей в ее жизни являются встречи с родными за большим столом. Это, по ее словам, самые счастливые моменты, ведь в жизни нет ничего важнее семьи.
Напомним, что народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в городе Маргилане. Она стала шестым ребенком, а всего в семье было восемь детей: четыре брата и четыре сестры.
У самой артистки одна дочь — Нилуфар Усманова, которая подарила своей звездной маме четверых внуков.
Кстати, Нилуфар 12 декабря выложила в Интернет фото молодой мамы, подписав ее на английском: «Happy Birthday ONAJONIM!». Этот пост только в первой половине дня набрал свыше 16,5 тысяч лайков.
Отметим, что Юлдуз Усманова известная как примадонна узбекской эстрады также является народной артисткой Таджикистана и Туркменистана, заслуженной артисткой Казахстана. В ее репертуар входят более 600 песен на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков.
Помимо Узбекистана, альбомы Усмановой издавались в Германии, США, Англии, Турции и Голландии. Общий тираж дисков превысил 25 миллионов экземпляров.