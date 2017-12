Примадонна узбекской эстрады празднует день рождения

Сегодня 12 декабря , примадонна узбекской эстрады, народная артистка РУз Юлдуз Усмонова , отметит свой день рождения. В этот знаменательный день примадонна будет , принимать от своих коллег, друзей и самых близких поздравительные пожелания. Мы от всей творческой группы "Yulduz", желаем нашей королеве эстрады счастья, крепкого здоровья, больших творческих творений и долголетия.

