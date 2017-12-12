Примадонна узбекской эстрады празднует день рождения

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Одна из самых популярных узбекских певиц Юлдуз Усманова 12 декабря отмечает свой день рождения. На страницу певицы в Instagram сыпятся поздравления со всего мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Утром в Instagram примадонны узбекской эстрады появился праздничный пост от ее творческой группы.

«Сегодня, 12 декабря, примадонна узбекской эстрады, народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова отметит свой день рождения. В этот знаменательный день примадонна будет принимать от своих коллег, друзей и самых близких поздравительные пожелания. Мы от всей творческой группы Yulduz, желаем нашей королеве эстрады счастья, крепкого здоровья, больших творческих творений и долголетия», — написано в коллективном сообщении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bckq_fih7qk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня 12 декабря , примадонна узбекской эстрады, народная артистка РУз Юлдуз Усмонова , отметит свой день рождения. В этот знаменательный день примадонна будет , принимать от своих коллег, друзей и самых близких поздравительные пожелания. Мы от всей творческой группы "Yulduz", желаем нашей королеве эстрады счастья, крепкого здоровья, больших творческих творений и долголетия.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Yulduz Usmonova Official page (@yulduzmusic) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-11T19:12:45+00:00">Dec 11, 2017 at 11:12am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поздравления от поклонников не заставили себя ждать, люди писали из разных стран мира. Певице желали самого разного: и крепкого здоровья, побольше концертов, а также — ни много ни мало — стать «примадонной мира».

В одном из интервью певица призналась, что одной из больших радостей в ее жизни являются встречи с родными за большим столом. Это, по ее словам, самые счастливые моменты, ведь в жизни нет ничего важнее семьи.

Напомним, что народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в городе Маргилане. Она стала шестым ребенком, а всего в семье было восемь детей: четыре брата и четыре сестры.

У самой артистки одна дочь — Нилуфар Усманова, которая подарила своей звездной маме четверых внуков.

Кстати, Нилуфар 12 декабря выложила в Интернет фото молодой мамы, подписав ее на английском: «Happy Birthday ONAJONIM!». Этот пост только в первой половине дня набрал свыше 16,5 тысяч лайков.

Отметим, что Юлдуз Усманова известная как примадонна узбекской эстрады также является народной артисткой Таджикистана и Туркменистана, заслуженной артисткой Казахстана. В ее репертуар входят более 600 песен на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков.