Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приняли решение по Порошенко и Саакашвили
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
В Кремле заявили о наблюдении «за эволюцией заявлений» Саакашвили
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
СМИ: Порошенко поблагодарил крымчан за "непоколебимую веру"
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Поклонение Ким Чен Ыну
14:33 (мск), источник: Sputnik

Примадонна узбекской эстрады празднует день рождения

Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в Маргилане; у нее есть дочь — Нилуфар Усманова, — которая подарила своей звездной маме четверых внуков.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Одна из самых популярных узбекских певиц Юлдуз Усманова 12 декабря отмечает свой день рождения. На страницу певицы в Instagram сыпятся поздравления со всего мира, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Утром в Instagram примадонны узбекской эстрады появился праздничный пост от ее творческой группы.

«Сегодня, 12 декабря, примадонна узбекской эстрады, народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова отметит свой день рождения. В этот знаменательный день примадонна будет принимать от своих коллег, друзей и самых близких поздравительные пожелания. Мы от всей творческой группы Yulduz, желаем нашей королеве эстрады счастья, крепкого здоровья, больших творческих творений и долголетия», — написано в коллективном сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поздравления от поклонников не заставили себя ждать, люди писали из разных стран мира. Певице желали самого разного: и крепкого здоровья, побольше концертов, а также — ни много ни мало — стать «примадонной мира».

В одном из интервью певица призналась, что одной из больших радостей в ее жизни являются встречи с родными за большим столом. Это, по ее словам, самые счастливые моменты, ведь в жизни нет ничего важнее семьи.
Напомним, что народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в городе Маргилане. Она стала шестым ребенком, а всего в семье было восемь детей: четыре брата и четыре сестры.

У самой артистки одна дочь — Нилуфар Усманова, которая подарила своей звездной маме четверых внуков.
Кстати, Нилуфар 12 декабря выложила в Интернет фото молодой мамы, подписав ее на английском: «Happy Birthday ONAJONIM!». Этот пост только в первой половине дня набрал свыше 16,5 тысяч лайков.

Отметим, что Юлдуз Усманова известная как примадонна узбекской эстрады также является народной артисткой Таджикистана и Туркменистана, заслуженной артисткой Казахстана. В ее репертуар входят более 600 песен на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков.

Помимо Узбекистана, альбомы Усмановой издавались в Германии, США, Англии, Турции и Голландии. Общий тираж дисков превысил 25 миллионов экземпляров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане появятся инспекторы для борьбы с 'бомбилами'
Узбекистан запустит кампанию по борьбе с 'черными риелторами'
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Экс-гендиректор летного отряда «Россия» получил 2 года условно
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь