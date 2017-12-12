Жители Советского района Волгограда на два дня останутся без воды
С 06:00 13 декабря до 20:00 14 декабря водоснабжение некоторых улиц Советского района Волгограда будет временно ограничено.
С 06:00 13 декабря до 20:00 14 декабря водоснабжение некоторых улиц Советского района Волгограда будет временно ограничено.
Как сообщает компания «Концессии водоснабжения», это вызвано необходимостью провести несколько подготовительных процедур для подключения участка водовода диаметром 300 мм по ул. Д. Джабаева. В частности, закрыть задвижки по ул. Зевина — ул. Воронова и сбросить воду из трубопровода.
В связи с этим временно без водоснабжения останутся жители улиц: Ващенко, Габышева, Гурьева, Дарвина, Дворжака, Джабаева, Дубинина, Зевина, Коганова, Кошута, Мочалова, Павленко, Пассара, Полухина, Пчелина, Родниковая, Савицкого, Сарафанова, Соловьиная, Фучика, Хрюкина, Черемуховая, Я. Райниса, а также переулка Райский.
— После проведения необходимых работ специалисты откроют задвижки и вода вновь поступит по обновленному водоводу в дома жителей района. Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015−2017 годов. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня — это надежная работа водопровода на долгие годы вперед, — отметили в ООО «Концессии водоснабжения».
В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного контакт-центра: 99−67−96.