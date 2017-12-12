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15:39 (мск), источник: РИАЦ

Жители Советского района Волгограда на два дня останутся без воды

С 06:00 13 декабря до 20:00 14 декабря водоснабжение некоторых улиц Советского района Волгограда будет временно ограничено.

Источник: РИАЦ

Как сообщает компания «Концессии водоснабжения», это вызвано необходимостью провести несколько подготовительных процедур для подключения участка водовода диаметром 300 мм по ул. Д. Джабаева. В частности, закрыть задвижки по ул. Зевина — ул. Воронова и сбросить воду из трубопровода.

В связи с этим временно без водоснабжения останутся жители улиц: Ващенко, Габышева, Гурьева, Дарвина, Дворжака, Джабаева, Дубинина, Зевина, Коганова, Кошута, Мочалова, Павленко, Пассара, Полухина, Пчелина, Родниковая, Савицкого, Сарафанова, Соловьиная, Фучика, Хрюкина, Черемуховая, Я. Райниса, а также переулка Райский.

— После проведения необходимых работ специалисты откроют задвижки и вода вновь поступит по обновленному водоводу в дома жителей района. Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015−2017 годов. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня — это надежная работа водопровода на долгие годы вперед, — отметили в ООО «Концессии водоснабжения».

В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного контакт-центра: 99−67−96.

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