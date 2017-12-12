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16:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на Третьей Продольной появится новый светофор

Перекресток улиц Неждановой и Третьей Продольной магистрали — сложный и аварийный. Чтобы снять напряженность, решено установить здесь светофор. Работы по его установке уже начались.

Новый светофор ​будет с обратным отсчетом времени. И автономным питанием за счет установленных здесь солнечных батарей.

За неделю до включения светофора в работу, он начнет действовать в мигающем режиме, чтобы водители обращали внимание на предстоящие изменения и привыкали к ним.

Кроме того, на этом перекрестке появится дополнительная полоса для поворота направо с Третьей Продольной в сторону Советского района.

Эта полоса позволит не задерживаться на перекрестке транспорту, поворачивающему с Третьей Продольной на улицу Неждановой в сторону Советского района, уточняют в мэрии Волгограда.

Вскоре светофоры появятся и на двух пешеходных переходах в Советском районе — рядом с воинской частью и на пересечении с дорогой на поселок Центральный-2.

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