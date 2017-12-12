В Волгограде на Третьей Продольной появится новый светофор

Новый светофор ​будет с обратным отсчетом времени. И автономным питанием за счет установленных здесь солнечных батарей.

За неделю до включения светофора в работу, он начнет действовать в мигающем режиме, чтобы водители обращали внимание на предстоящие изменения и привыкали к ним.

Кроме того, на этом перекрестке появится дополнительная полоса для поворота направо с Третьей Продольной в сторону Советского района.

Эта полоса позволит не задерживаться на перекрестке транспорту, поворачивающему с Третьей Продольной на улицу Неждановой в сторону Советского района, уточняют в мэрии Волгограда.