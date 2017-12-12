В Волгограде на Третьей Продольной появится новый светофор
Перекресток улиц Неждановой и Третьей Продольной магистрали — сложный и аварийный. Чтобы снять напряженность, решено установить здесь светофор. Работы по его установке уже начались.
Перекресток улиц Неждановой и Третьей Продольной магистрали — сложный и аварийный. Чтобы снять напряженность, решено установить здесь светофор. Работы по его установке уже начались.
Новый светофор будет с обратным отсчетом времени. И автономным питанием за счет установленных здесь солнечных батарей.
За неделю до включения светофора в работу, он начнет действовать в мигающем режиме, чтобы водители обращали внимание на предстоящие изменения и привыкали к ним.
Кроме того, на этом перекрестке появится дополнительная полоса для поворота направо с Третьей Продольной в сторону Советского района.
Эта полоса позволит не задерживаться на перекрестке транспорту, поворачивающему с Третьей Продольной на улицу Неждановой в сторону Советского района, уточняют в мэрии Волгограда.
Вскоре светофоры появятся и на двух пешеходных переходах в Советском районе — рядом с воинской частью и на пересечении с дорогой на поселок Центральный-2.