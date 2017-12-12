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16:19 (мск), источник: N + 1

Нейросеть создала фейковое порно с Галь Гадот и Скарлетт Йоханссон

Пользователь Reddit под ником deepfakes месяц назад опубликовал несколько фейковых порнографических роликов с участием актрис Галь Гадот и Обри Плаза.

Сейчас на ролики обратил внимание портал Motherboard.

Разработчик создал видео с помощью общедоступных библиотек TensorFlow и Keras, а также открытого алгоритма машинного обучения, аналогичного тому, который использует NVIDIA для изменения времени года на записях. Для тренировки программы использовались ролики на YouTube, стоковые снимки и картинки Google.

«Я просто придумал хитрый способ подмены лиц. Имея сотню фотографий, я могу создать миллионы искаженных изображений для обучения нейросети. После [завершения тренировки] я демонстрирую программе лицо другого человека, она начинает думать, что перед ней очередной искаженный снимок и пытается сделать его похожим на образец из обучающей выборки», — рассказал deepflakes.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист по искусственному интеллекту Алекс Шампанард заметил, что сегодня хорошая видеокарта может справиться с такой задачей в течение нескольких часов. Конечно, видеозаписи еще не совсем реалистичны, и подмена легко угадывается при просмотре. Тем не менее, технологии развиваются быстро, поэтому в будущем это препятствие удастся легко преодолеть.

Кроме того, два месяца назад на Reddit также были выложены фейковые порнографические ролики с участием Эммы Уотсон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт и Скарлетт Йоханссон. Редактор Motherboard связался с агентами актрис, чтобы сообщить им о публикациях. На данный момент некоторые видео уже удалили.

В прошлом году нейросеть научилась создавать изображения, которые система поиска NSFW-материалов принимает за порнографию, хотя они не имеют к ней отношения.

Кристина Уласович

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