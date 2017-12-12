В Омске скорая помощь ехала к больному ребёнку почти 2 часа
В министерстве здравоохранения объяснили, как поступать родителям в схожих ситуациях.
В министерстве здравоохранения объяснили, как поступать родителям в схожих ситуациях.
В редакцию Om1.ru обратилась читательница. Омичка пожаловалась, что у её 3-летней дочери поднялась температура до 39 градусов, но спустя час после вызова скорая помощь так и не приехала.
Карина Канаева, жительница Омска:
— Я перезвонила в «скорую». Там ответили: «Свободных бригад нет. Оботрите ребёнка тёплой водой и ждите». «Скорая» приехала только в 15:40, когда с горем пополам начала сбиваться температура.
Медики добирались до больной малышки почти 2 часа. Маме, которая не находила себе места от волнения, объяснили: нет свободных машин.
Представители регионального Минздрава по просьбе Om1.ru разобрались в этой ситуации.
— Вызов был к ребёнку с повышением температуры без осложнений. Такими осложнениями могут быть судороги, одышка, кашель, рвота — хоть
Бригада приехала примерно через 1 час 50 минут. Нарушения законодательства не было.
На момент приезда бригады у ребёнка была температура 37,8°. Если у детей температура ниже 38,5°, то лекарственными препаратами её не снижают. Когда бригада прибыла, ей оставалось только дать маме рекомендации по дальнейшему лечению ребёнка. Потом бригада передала информацию в детскую поликлинику по месту жительства. Оттуда на дом к семье придёт врач и осмотрит девочку.
Светлана Оспенникова,
В случаях, когда малыши страдают только от высокой температуры, родителям лучше позвонить в детскую поликлинику и вызвать доктора на дом. Жар означает, что организм борется с
Светлана Оспенникова,
— Сейчас как раз начинается эпидсезон гриппа. Всё чаще мамы заболевших детей или взрослые пациенты, чтобы перестраховаться или потому что не хочется идти в поликлинику, вызывают бригаду скорой помощи. Но всегда важно понимать: возможно, когда ты просто лежишь с высокой температурой, жизни другого человека