В Омске скорая помощь ехала к больному ребёнку почти 2 часа

В редакцию Om1.ru обратилась читательница. Омичка пожаловалась, что у её 3-летней дочери поднялась температура до 39 градусов, но спустя час после вызова скорая помощь так и не приехала.

Карина Канаева, жительница Омска:

— Я перезвонила в «скорую». Там ответили: «Свободных бригад нет. Оботрите ребёнка тёплой водой и ждите». «Скорая» приехала только в 15:40, когда с горем пополам начала сбиваться температура.

Медики добирались до больной малышки почти 2 часа. Маме, которая не находила себе места от волнения, объяснили: нет свободных машин.

Представители регионального Минздрава по просьбе Om1.ru разобрались в этой ситуации.

— Вызов был к ребёнку с повышением температуры без осложнений. Такими осложнениями могут быть судороги, одышка, кашель, рвота — хоть какие-то симптомы помимо жара. Вызовы с жалобами только на жар относятся к неотложным и обслуживаются в течение 2 часов.

Бригада приехала примерно через 1 час 50 минут. Нарушения законодательства не было.

На момент приезда бригады у ребёнка была температура 37,8°. Если у детей температура ниже 38,5°, то лекарственными препаратами её не снижают. Когда бригада прибыла, ей оставалось только дать маме рекомендации по дальнейшему лечению ребёнка. Потом бригада передала информацию в детскую поликлинику по месту жительства. Оттуда на дом к семье придёт врач и осмотрит девочку.

Светлана Оспенникова, пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области:

В случаях, когда малыши страдают только от высокой температуры, родителям лучше позвонить в детскую поликлинику и вызвать доктора на дом. Жар означает, что организм борется с каким-то воспалением, но оно не смертельно. Педиатр обязан прийти в течение суток и осмотреть ребёнка. Возможно, врач решит, что маленькому пациенту необходима госпитализация.

Светлана Оспенникова, пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области: