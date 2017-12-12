Квартиры в хрущевках под снос стали продаваться активнее

По сравнению с предыдущим месяцем количество проданных квартир в хрущевках выросло на 1%. Большая часть пришлась на квартиры в домах, идущих под снос. При этом доля таких квартир в структуре предложения снизилась с 5,7% в октябре до 5,5% в ноябре. Впрочем, снизился и объем предложения вторичного жилья в целом — в ноябре он сократился на 4,6% и составил 40,8 тысячи квартир. Средняя цена предложения на вторичном рынке в ноябре составила 213,3 тысячи рублей за квадратный метр — за месяц вторичные квартиры подешевели на 1,4%, однако жилье в хрущевках наоборот подорожало — в среднем на 2%. Средняя цена проданных квартир в ноябре составила 8,6 миллиона рублей. В годовом выражении средняя стоимость проданных квартир снизилась на 7%. Средняя стоимость проданных однушек составила 5,6 миллиона рублей, двушек — 8,2 миллиона, трешек — 12,2 миллиона рублей.