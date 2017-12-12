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15:48 (мск), источник: Nakanune.ru

«Показывает низкую социальную ответственность человека, который в бочку с медом бросил ложку дегтя», — в МЧС ответили на критику уральского экс-спасателя

Глава Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко прокомментировал претензии, ранее озвученные уральским экс-спасателем Анатолием Долговым в письме президенту России Владимиру Путину.

По словам Диденко, проблемы действительно есть, о них знают, и над их решением работают. Речь об этом зашла сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее экс-сотрудник авиационно-спасательного центра УРЦ МЧС РФ Анатолий Долговых написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Бывший спасатель, попавший под сокращение, выступил с резкой критикой работы системы МЧС, а также попросил главу государства «навести порядок». Среди прочего, речь шла о плачевном состоянии техники, которая находится в эксплуатации, обмундировании спасателей, которое не защищает от производственных травм, проблемах со связью, а также отсутствии необходимого оборудования.

Отметим, что отдельно экс-спасатель остановился на «реформе МЧС»: в этом году главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам вошли в состав Сибирского регионального центра МЧС РФ. Авиационно-спасательный центр Уральского регионального центра МЧС был реорганизован и присоединен к Сибирскому, базирующемуся в Красноярске. В частности, бывший МЧС-ник раскритиковал отсутствие вертолетов, ранее базировавшихся на Урале: из трех «вертушек» в регионе в настоящее время оставлена одна, остальные «перегнали» в Красноярск.

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«Мы расположили нашу авиацию максимально приближенно к тем местам, которые, по анализу прошлых лет, по прогнозам, будут подвержены тем или иным проблемам: тушение пожаров; там, где прогнозируется тяжелая паводковая ситуация; эвакуация людей; доставка грузов и т. д. Мы прогнозируем, чтобы они были там, где они будут нужны», — прокомментировал Сергей Диденко дислокацию авиатехники.

Он также уточнил, что в настоящее время центр имеет 30 летательных аппаратов: пять вертолетов Ми-26, 19 вертолетов Ми-8, три самолета Бе-200, один самолет Ил-76 и один самолет Ан-74.

«То, что человек, прослуживший недолго, высказал мнение, которое открыло нам глаза, — совершенно не так. Мы знаем проблемы, которые есть. В любом учреждении есть проблемы с техникой. То, что человек слабо понимает в организации связи, разве можно из этого делать вывод, что организация какая-то ужасная? Они (замечания) настолько мелочны и показывают низкую социальную ответственность человека, который в бочку с медом бросил ложку с дегтем», — сказал Сергей Диденко.

При этом, он уточнил: «Не хочу сказать, что мы мед, мы — МЧС. Есть какие-то проблемы, о которых мы знали и без всяких жалоб».

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