В петербургском метро терминалы оплаты «заговорили» на 6 языках
Новый интерфейс подготовлен специально для Чемпионата мира по футболу.
Новый интерфейс подготовлен специально для Чемпионата мира по футболу.
Новый интерфейс терминалов, по которому проездной можно будет пополнить на русском, английском, немецком, испанском, французском и китайском стал доступен с 11 декабря, сообщили в
Нововведение значительно облегчит жизнь туристам, которым необходимо пополнить бесконтактные карты.
Данная услуга сделала специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, 7 матчей которого пройдут и в Петербурге.