Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
С россиян хотят дособрать налоги
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Похудевшая Михалкова стала похожа на младшую сестру - СМИ
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
Альбина Джанабаева снялась топлес для обложки глянца
Кристина Агилера значительно поправилась
СМИ: Порошенко поблагодарил крымчан за "непоколебимую веру"
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
16:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В петербургском метро терминалы оплаты «заговорили» на 6 языках

Новый интерфейс подготовлен специально для Чемпионата мира по футболу.

Источник: Аргументы и факты

Новый интерфейс терминалов, по которому проездной можно будет пополнить на русском, английском, немецком, испанском, французском и китайском стал доступен с 11 декабря, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Нововведение значительно облегчит жизнь туристам, которым необходимо пополнить бесконтактные карты.

Данная услуга сделала специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, 7 матчей которого пройдут и в Петербурге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Второе дыхание. Калининградские пенсионерки - о секретах долголетия
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Словарь Merriam-Webster выбрал слово 2017 года
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Экс-гендиректор летного отряда «Россия» получил 2 года условно
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь