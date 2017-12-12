МЧС: в Петербурге 13 декабря ожидаются сильный ветер и гололедица

Усиление юго-западного, южного ветра до 15−18 м/с ожидается в Петербурге ночью и в первой половине дня 13 декабря, сообщает городское ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики прогнозируют талый снег и гололедицу на дорогах города. Ведомство рекомендует водителям быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах, заблаговременно включать указатели поворотов. Необходимо удерживать увеличенную дистанцию до двигающихся впереди автомобилей.