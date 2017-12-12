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16:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС: в Петербурге 13 декабря ожидаются сильный ветер и гололедица

Усиление ветра до 15−18 м/с ожидается в Петербурге ночью и в первой половине дня.

Усиление юго-западного, южного ветра до 15−18 м/с ожидается в Петербурге ночью и в первой половине дня 13 декабря, сообщает городское ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики прогнозируют талый снег и гололедицу на дорогах города. Ведомство рекомендует водителям быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах, заблаговременно включать указатели поворотов. Необходимо удерживать увеличенную дистанцию до двигающихся впереди автомобилей.

При сильном ветре рекомендуется убрать вещи со двора дома и с балкона, парковать автомобили вдали от деревьев.

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