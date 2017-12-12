В Волгограде пройдет турнир на призы спортсменки Татьяны Лебедевой
17 декабря в Волгограде состоится Открытый турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой.
17 декабря в Волгограде состоится Открытый турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, в соревнованиях примет участие 500 легкоатлетов из Астраханской и Ростовской областей, Самары,
Участникам турнира предстоит побороться за звание лучших в пяти беговых дисциплинах — 60 метров, 400 метров, 1000 метров и 60 метров с барьерами, смешанной эстафете 4×200 метров.
«Медали будут также разыграны в прыжке в высоту, толкании ядра, тройном прыжке и прыжке в длину», — отметили организаторы.
Торжественная церемония открытия турнира пройдет 17 декабря в 11:30 во ВГАФКе.