В Волгограде пройдет турнир на призы спортсменки Татьяны Лебедевой

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, в соревнованиях примет участие 500 легкоатлетов из Астраханской и Ростовской областей, Самары, Кабардино-Балкарии и других городов и регионов России.

Участникам турнира предстоит побороться за звание лучших в пяти беговых дисциплинах — 60 метров, 400 метров, 1000 метров и 60 метров с барьерами, смешанной эстафете 4×200 метров.

«Медали будут также разыграны в прыжке в высоту, толкании ядра, тройном прыжке и прыжке в длину», — отметили организаторы.