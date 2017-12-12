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17:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде пройдет турнир на призы спортсменки Татьяны Лебедевой

17 декабря в Волгограде состоится Открытый турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, в соревнованиях примет участие 500 легкоатлетов из Астраханской и Ростовской областей, Самары, Кабардино-Балкарии и других городов и регионов России.

Участникам турнира предстоит побороться за звание лучших в пяти беговых дисциплинах — 60 метров, 400 метров, 1000 метров и 60 метров с барьерами, смешанной эстафете 4×200 метров.

«Медали будут также разыграны в прыжке в высоту, толкании ядра, тройном прыжке и прыжке в длину», — отметили организаторы.

Торжественная церемония открытия турнира пройдет 17 декабря в 11:30 во ВГАФКе.

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