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16:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

За неделю в Пермском крае заболели ОРВИ почти 20 тысяч человек

Показатель заболеваемости превышен у детей до двух лет.

С 4 по 10 декабря этого года в Пермском крае зарегистрировали 19945 случаев заболевания ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора этот показатель на 7,0% выше, чем аналогичный за предыдущую неделю. Превышение эпидемического порога врачи зафиксировали у детей до двух лет. Лабораторные исследования показали, что среди больных ОРВИ циркулируют характерные для данного периода года возбудители — парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, эпидемия гриппа возможна в конце декабря этого года или в начале января следующего года.

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