За неделю в Пермском крае заболели ОРВИ почти 20 тысяч человек

С 4 по 10 декабря этого года в Пермском крае зарегистрировали 19945 случаев заболевания ОРВИ .

По данным Роспотребнадзора этот показатель на 7,0% выше, чем аналогичный за предыдущую неделю. Превышение эпидемического порога врачи зафиксировали у детей до двух лет. Лабораторные исследования показали, что среди больных ОРВИ циркулируют характерные для данного периода года возбудители — парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.