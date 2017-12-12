Челябинцы получат на квитанциях формулу расчета за тепло
Жители Челябинска смогут самостоятельно рассчитать платеж за тепло. Соответствующая информация появится на получаемых ими квитанциях.
Жители Челябинска смогут самостоятельно рассчитать платеж за тепло. Соответствующая информация появится на получаемых ими квитанциях.
Рекомендация напечатать простую и ясную формулу расчета прозвучала на прошедшем сегодня, 12 декабря, заседании Челябинской городской думы. В последнее время в администрацию Челябинска от горожан поступило множество обращений по поводу роста цен за тепло.
Разъяснительную работу возложили на теплоснабжающую организацию АО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК).
«Мы разработали методический материал, как правильно посчитать платеж по итогам месяца. Чтобы узнать сумму нужно умножить норматив на тариф и квадратуру помещения, -пояснил депутат Челябинской городской ДумыАлександр Галкин. — В октябре норматив составлял 0,0322, в
Увеличение оплаты за отопление в ноябре связано с возросшим потреблением тепла, а не со сменой теплоснабжающей организации.
«Норматив, который утвержден Челябинской гордумой, в октябре и мае ниже, чем с ноября по апрель. Поэтому и суммы разные. Добавлю, что собственникам жилья, где есть общедомовые приборы учета и их показания своевременно переданы Управляющей компанией в теплоснабжающую организацию, будет сделан перерасчет», — подчеркнул Игорь Рындин.
В Управлении ЖКХ Администрации города Челябинска сообщили, что суммы переплат, которые потребители произвели в МУП «ЧКТС» можно вернуть в течение трех лет. Заявление на возврат переплаты и требуемые документы необходимо предоставить по адресам одного из шести офисов расчетных центров, указанных в квитанциях.