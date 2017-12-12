Челябинцы получат на квитанциях формулу расчета за тепло

Источник: РИА "Новости"

Рекомендация напечатать простую и ясную формулу расчета прозвучала на прошедшем сегодня, 12 декабря, заседании Челябинской городской думы. В последнее время в администрацию Челябинска от горожан поступило множество обращений по поводу роста цен за тепло.

Разъяснительную работу возложили на теплоснабжающую организацию АО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК).

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«Мы разработали методический материал, как правильно посчитать платеж по итогам месяца. Чтобы узнать сумму нужно умножить норматив на тариф и квадратуру помещения, -пояснил депутат Челябинской городской ДумыАлександр Галкин. — В октябре норматив составлял 0,0322, в ноябре-декабре — 0,0366. Тариф составляет 1211,33 руб./Гкал. Если собственник увидит разницу, он может обратиться в теплоснабжающую организацию за разъяснением».

По словам директора АО «УТСК» Игоря Рындина, тарифы для населения не изменились.

Увеличение оплаты за отопление в ноябре связано с возросшим потреблением тепла, а не со сменой теплоснабжающей организации.

«Норматив, который утвержден Челябинской гордумой, в октябре и мае ниже, чем с ноября по апрель. Поэтому и суммы разные. Добавлю, что собственникам жилья, где есть общедомовые приборы учета и их показания своевременно переданы Управляющей компанией в теплоснабжающую организацию, будет сделан перерасчет», — подчеркнул Игорь Рындин.