Минобразования предлагает ввести обязательную школьную форму для учеников
Министерство образования, культуры и исследований предлагает ввести обязательную школьную форму.
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Министерство образования, культуры и исследований предлагает ввести обязательную школьную форму.
Чиновники ссылаются на данные опроса IMAS, показавшие, что инициативу поддерживают 85% граждан.
«Речь не идет о возврате к ценностям, которые существовали в советское время, когда во всех школах была единая форма. В некоторых молдавских лицеях уже есть такая практика. Администрация сама решает, какую форму будут носить ученики. Подобная практика существует и во многих западных странах», — сказал
В молдавских учебных заведениях до сих пор не было обязательной школьной формы.