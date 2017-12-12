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15:43 (мск), источник: Publika.md

Минобразования предлагает ввести обязательную школьную форму для учеников

Министерство образования, культуры и исследований предлагает ввести обязательную школьную форму.

Источник: Publika.md

Чиновники ссылаются на данные опроса IMAS, показавшие, что инициативу поддерживают 85% граждан.

«Речь не идет о возврате к ценностям, которые существовали в советское время, когда во всех школах была единая форма. В некоторых молдавских лицеях уже есть такая практика. Администрация сама решает, какую форму будут носить ученики. Подобная практика существует и во многих западных странах», — сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

В молдавских учебных заведениях до сих пор не было обязательной школьной формы.

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