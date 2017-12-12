Минобразования предлагает ввести обязательную школьную форму для учеников

Чиновники ссылаются на данные опроса IMAS, показавшие, что инициативу поддерживают 85% граждан.



«Речь не идет о возврате к ценностям, которые существовали в советское время, когда во всех школах была единая форма. В некоторых молдавских лицеях уже есть такая практика. Администрация сама решает, какую форму будут носить ученики. Подобная практика существует и во многих западных странах», — сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.



В молдавских учебных заведениях до сих пор не было обязательной школьной формы.