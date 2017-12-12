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17:27 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

КФУ вошел в топ-15 самых востребованных классических вузов России

(Город Казань KZN.RU, 12 декабря) Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-15 рейтинга востребованности среди классических вузов России в 2017 году.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Эксперты проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» проанализировали результаты работы 448 вузов из 81 региона России. КФУ занял 14-е место среди 89-и классических университетов, показав следующие результаты: 27,7% получивших направление на работу выпускников, 21,89% средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов и 18 баллов i-индекса цитирования трудов сотрудников вуза.

Лучшим в категории классических признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он же занял первое место национального рейтинга в 2016 году.

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