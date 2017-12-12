КФУ вошел в топ-15 самых востребованных классических вузов России
(Город Казань KZN.RU, 12 декабря) Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-15 рейтинга востребованности среди классических вузов России в 2017 году.
(Город Казань KZN.RU, 12 декабря) Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-15 рейтинга востребованности среди классических вузов России в 2017 году.
Эксперты проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» проанализировали результаты работы 448 вузов из 81 региона России. КФУ занял 14-е место среди 89-и классических университетов, показав следующие результаты: 27,7% получивших направление на работу выпускников, 21,89% средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов и 18 баллов
Лучшим в категории классических признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он же занял первое место национального рейтинга в 2016 году.