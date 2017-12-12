В Симферополе заканчивают устанавливать главную елку

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе на площади им. Ленина заканчивается установка главной елки. Сегодня, 12 декабря, коммунальщики завершили нанизывать на каркас зеленые веточки, теперь пора вешать игрушки — разноцветные шары, бантики, снежинки и гирлянды.

Высота новогодней красавицы 21 метр. Приобрели ее в прошлом году. Зажечь огни на елке планируют 22 декабря.

Параллельно с этим начинаются работы по установке светодиодных фигур — кареты с лошадями, светящегося фонтана и других композиций. Грузовики уже привезли на площадь конструкции, их осталось смонтировать.

Еще одну елку устанавливают на пересечении улиц Пушкина и Горького. Последние годы там ставили живую красавицу, которую привозили из Великого Устюга, в этом году предпочтение отдали светодиодной, которую также год назад специально приобрели к новогодним праздникам.