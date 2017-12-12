Эксперты советуют «культурным» туристам ехать в Петербург

Источник: ИА REGNUM

Санкт-Петербург одержал победу на соискание премии World Travel Awards в номинациях «лучшее городское направление» и «лучшее городское культурное направление». Официальная церемония присуждения премии прошла в понедельник, 11 декабря, во Вьетнаме.

Победители конкурса World Travel Awards определяются с помощью онлайн-голосования, в котором участвуют как профильные эксперты, так и сами туристы. В прошлом году Петербург уже выигрывал мировую премию, тогда эксперты и туристы тоже выделили «культурную» составляющую. Осенью этого года Петербург стал победителем в номинации «лучшее городское направление» на континентальном этапе того же конкурса.

Глава городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев в недавнем интервью ИА REGNUM отмечал, что продвижение Петербурга как центра классической и современной культуры и искусства должно стать одним из драйверов роста числа гостей города. В частности, это помогло бы бороться с главной проблемой городского въездного туризма — сезонностью (большим количеством гостей в мае-сентябре и во много раз меньшим — в остальное время года).

«Кстати говоря, активная работа с имиджем — это очень важно для Петербурга. Возьмем, к примеру, театральную программу. Сегодня в мире огромное количество людей летают в другие города и страны на премьеры. У нас многие премьеры проходят как раз не летом, когда театры не работают или работают на туристов, а в январе и феврале. Петербург, как и Нью-Йорк, может стать городом, в который люди приезжают, чтобы сходить на премьеру и зайти в хороший ресторан», — отметил Мушкарев.

Что же касается премий, то как участники туристического рынка, так и чиновники выделяют в первую очередь информационную составляющую подобных церемоний. Получение наград привлекает внимание к городу и создает важный пиар-эффект.

По итогам 2017 года Петербург по предварительной оценке посетят около 7,5 млн туристов, около половины из которых — иностранные. Быстрее всего растет туристический поток из Китая и других азиатских стран, но статистика фиксирует и рост числа гостей из Западной Европы и Северной Америки.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поставил перед комитетом по развитию туризма задачу удвоить число туристов и довести его до 15 млн человек. В комитете считают реальным достижение такой цели в среднесрочной перспективе.

Определенный вклад должен внести Чемпионат мира по футболу, несколько игр которого пройдут в Петербурге. В город приедет большое число болельщиков, и, что особенно важно, в том числе и те, кто не собирался приезжать в Россию, но после «вынужденного» ее посещения захочет вернуться, отмечают чиновники.

Справка:

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Премия ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Важнейшими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.