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15:56 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет о погоде на 3 дня в Беларуси: ожидаются дождь и мокрый снег

Ночью с четверга на пятницу на севере страны ожидается местами до 9 градусов мороза.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Синоптики обещают неустойчивую погоду в ближайшие дни на территории Беларуси: будут идти дожди, мокрый снег, ожидаются туманы и порывистый ветер.

На Беларусь идут атмосферные фронты с Польши, уже сегодня к вечеру на юго-западе страны температура поднимется до +4°С, в Минске чуть прохладнее, но будет выше ноля.

«В среду 13 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица», — сообщили Sputnik во вторник в Гимдромете.

Там также предупредили, что ветер будет юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый, температура воздуха в течение суток составит от -1 до +4°С..

По словам синоптиков, в четверг 14 декабря ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной влажной воздушной массе, а днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. В ночные часы в ряде районов, а утром и днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидаются туман, гололед, а на дорогах местами гололедица.

«Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -7°С, по северо-востоку при прояснениях до -9°С, максимальная днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны», — сказали синоптики.

В пятницу 15 декабря Беларусь окажется под влиянием системы фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, ветер будет южный, ночью местами по северо-западу порывистый, минимальная температура воздуха минимальная ночью — от -4 до +2°С, максимальная днем — -1..+5°С.

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