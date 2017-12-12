Гидромет о погоде на 3 дня в Беларуси: ожидаются дождь и мокрый снег
Ночью с четверга на пятницу на севере страны ожидается местами до 9 градусов мороза.
Ночью с четверга на пятницу на севере страны ожидается местами до 9 градусов мороза.
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Синоптики обещают неустойчивую погоду в ближайшие дни на территории Беларуси: будут идти дожди, мокрый снег, ожидаются туманы и порывистый ветер.
На Беларусь идут атмосферные фронты с Польши, уже сегодня к вечеру на
«В среду 13 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по
Там также предупредили, что ветер будет
По словам синоптиков, в четверг 14 декабря ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной влажной воздушной массе, а днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. В ночные часы в ряде районов, а утром и днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидаются туман, гололед, а на дорогах местами гололедица.
«Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -7°С, по
В пятницу 15 декабря Беларусь окажется под влиянием системы фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, ветер будет южный, ночью местами по