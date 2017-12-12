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16:45 (мск), источник: Sputnik.md

Учиться по-новому в школах Молдовы: предметы на выбор и другие учебники

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Из школьной программы Молдовы не исчезнут изучаемые сегодня дисциплины, но число обязательных часов будет сокращено.

Источник: Sputnik.md

Об этом заявил Sputnik начальник управления общего образования при министерстве образования, культуры и исследований республики Валентин Круду. Чиновник разъяснил детали масштабной реформы в системе образования, которая будет окончательно внедрена в 2020-м году.

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«Мы намерены сократить еженедельное количество академических часов с 30-ти до 24−26-ти в школах с румынским языком обучения. В русских школах будет на два часа больше. Изучаемые дисциплины распределят по профилям: реальному и гуманитарному. Всего будет шесть обязательных дисциплин: язык обучения, румынский язык и иностранный язык. И остальные три в зависимости от профиля», — пояснил Круду.

Например, для гуманитарного профиля обязательными дисциплинами могут стать история, география, гражданское воспитание.

Для реального — математика, физика, химия или биология. Остальные дисциплины будут изучаться по выбору учащихся. По замыслу разработчиков реформы, профиль обучения ребенок сможет выбрать, начиная с 10-го класса. Это, по мнению Круду, поможет выпускнику лучше подготовиться к поступлению в ВУЗ. Планируется, что в молдавских школах будут уделять внимание волонтерской работе.

«Мы знаем, что некоторые факультеты за рубежом не берут студентов, которые не участвовали в волонтерской деятельности», — отметил чиновник.

Он также заявил, что реформа приведет к появлению нового поколения учебников. Они должны появиться на школьных партах к 1 сентября 2019-го года. Профильное министерство намерено облегчить программу не только по точным дисциплинам, но и по некоторым гуманитарным предметам.

Например, не исключено, что число книг, обязательных к прочтению в течение трех лицейских классов, будет пересмотрено.

«Мы пересмотрим то, что касается румынского языка и литературы и всемирной литературы. Некоторых авторов мы заменим. Постараемся внедрить в программу некоторых молодых писателей, в том числе и из Республики Молдова», — заявил Круду.

Учиться по-новому придется не только детям, но и учителям. По плану чиновников, в 2018-м году новому курикулуму обучат две тысячи педагогов.

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