Температура воздуха в Башкирии понизится до -28°С

Уже сегодня ночью, 12 декабря, температура воздуха составит -15,-20°, местами столбик термометра опустится до -28°.



В последующие два дня местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью будет -9,-14°, при прояснениях понизится до -18,-23°. Днем термометр покажет -5,-10°, по юго-востоку до -15°.



Отметим, что в прошлом году погода в середине декабря была еще холоднее — тогда температура воздуха ночью была -17,-22°, при прояснениях опускалась до -28°. Днем было -10,-15°, по северу до -20°.



Такая морозная погода еще больше напоминает о том, что скоро Новый год. В городе будут работать 92 елочных базара. Купить елочку можно будет на территориях ТК, ТСК, рынков, а также на проводимых сельскохозяйственных и фермерских ярмарках. С полным списком точек по продаже елок можно ознакомиться на сайте мэрии.