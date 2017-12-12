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16:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Температура воздуха в Башкирии понизится до -28°С

По прогнозу от Башгидрометцентра, в республике станет значительно холоднее.

Сейчас в Риме: Рим: +17° 77% 751 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Proufu.ru

Уже сегодня ночью, 12 декабря, температура воздуха составит -15,-20°, местами столбик термометра опустится до -28°.

В последующие два дня местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью будет -9,-14°, при прояснениях понизится до -18,-23°. Днем термометр покажет -5,-10°, по юго-востоку до -15°.

Отметим, что в прошлом году погода в середине декабря была еще холоднее — тогда температура воздуха ночью была -17,-22°, при прояснениях опускалась до -28°. Днем было -10,-15°, по северу до -20°.

Такая морозная погода еще больше напоминает о том, что скоро Новый год. В городе будут работать 92 елочных базара. Купить елочку можно будет на территориях ТК, ТСК, рынков, а также на проводимых сельскохозяйственных и фермерских ярмарках. С полным списком точек по продаже елок можно ознакомиться на сайте мэрии.

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