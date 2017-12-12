Прокуратура недовольна уборкой снега во дворах Самары
Сотрудники прокуратуры совместно с администрацией Кировского района Самары проверили, как управляющие компании справляются с очисткой дворов от снега, и остались недовольны увиденным.
Сотрудники прокуратуры совместно с администрацией Кировского района Самары проверили, как управляющие компании справляются с очисткой дворов от снега, и остались недовольны увиденным.
В ходе проверки представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения при уборке снега с придомовых территорий (проездов) по следующим адресам: улица Металлистов, 35А; улица Ташкентская 44; улица Свободы, 155; улица Олимпийская, 16 и 37; проспект Кирова, 293, 395, 399; улица Георгия Димитрова, 56, 58, 60, 72, 76; улица
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла представления в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара» и ООО «УК Квартал».
«Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. По материалам совместной проверки администрацией Кировского района рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном 4.25 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях», — сообщили в