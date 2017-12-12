Прокуратура недовольна уборкой снега во дворах Самары

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверки представители надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения при уборке снега с придомовых территорий (проездов) по следующим адресам: улица Металлистов, 35А; улица Ташкентская 44; улица Свободы, 155; улица Олимпийская, 16 и 37; проспект Кирова, 293, 395, 399; улица Георгия Димитрова, 56, 58, 60, 72, 76; улица Стара-Загора, 128Е; улица Советская, 11, 36А, 42; улиц Пугачевская, 4; улица Карачаевская, 21; улица Черемшанская, 179А.

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В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла представления в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара» и ООО «УК Квартал».