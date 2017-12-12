Электросирены включат в Ростове-на-Дону 20 декабря
Электросирены будут работать в донской столице 20 декабря.
Электросирены будут работать в донской столице 20 декабря.
Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, тренировку автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен проведут в Ростове с 11.20 до 11.40.
В это время жителям Ростова рекомендуется включить один из телеканалов («Че», «СТС», «Домашний», «ТНТ», «РБК», «Дон 24») или одну из программ УКВ или
Горожан призывают быть внимательными к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения.