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17:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Электросирены включат в Ростове-на-Дону 20 декабря

Электросирены будут работать в донской столице 20 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, тренировку автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен проведут в Ростове с 11.20 до 11.40.

В это время жителям Ростова рекомендуется включить один из телеканалов («Че», «СТС», «Домашний», «ТНТ», «РБК», «Дон 24») или одну из программ УКВ или FM-диапазоне и прослушать учебное сообщение.

Горожан призывают быть внимательными к сигналам и сообщениям, передаваемым по системе централизованного оповещения населения.

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