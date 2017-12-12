В новокуйбышевской школе детям выдали просроченные подарки
Этим делом уже заинтересовалась прокуратура Самарской области.
Этим делом уже заинтересовалась прокуратура Самарской области.
Подарки с сюрпризом получили дети новокуйбышевской школы № 20 — дело в том, что срок годности у выданных сладостей датировался 15 февраля 2017 года. Это заметили внимательные родители, после чего пожаловались врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову. Интересно, что подписаны подарки были именем Азарова.
— Если это правда, здесь состав для уголовного дела. Мне нужна ясность, — отметил глава области.
«Волга Ньюс» сообщает, что фактом уже заинтересовались в прокуратуре Самарской области и ведут проверку. При этом дозвониться до директора школы представителям издания не удалось — на том конце провода сказали, что женщина занята, потому что школа проверяется. Но связано ли это с фактом публикации в соцсетях и СМИ, пока неизвестно.