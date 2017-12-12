В новокуйбышевской школе детям выдали просроченные подарки

Подарки с сюрпризом получили дети новокуйбышевской школы № 20 — дело в том, что срок годности у выданных сладостей датировался 15 февраля 2017 года. Это заметили внимательные родители, после чего пожаловались врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову. Интересно, что подписаны подарки были именем Азарова.

«Волга Ньюс» сообщает, что фактом уже заинтересовались в прокуратуре Самарской области и ведут проверку. При этом дозвониться до директора школы представителям издания не удалось — на том конце провода сказали, что женщина занята, потому что школа проверяется. Но связано ли это с фактом публикации в соцсетях и СМИ, пока неизвестно.