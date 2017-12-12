Смольный откроет метро в праздничные ночи

Распоряжение чиновников опубликовано 12 декабря на официальном сайте Смольного. Кроме того, в сообщении уточняется, что по выходным с часу до 3 утра между «Спортивной» и «Адмиралтейской» будет ходить поезд с интервалом в 20 минут. Период курсирования — с 30 апреля по 15 ноября 2018 года.
Впервые ночной поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» был запущен в мае 2013 года. С тех пор для удобства пассажиров в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в период навигации им может воспользоваться любой желающий, что значительно упрощает транспортную доступность Петроградского и Василеостровского районов.
«Пассажиравтотранс» также обеспечит движение автобусов в указанные праздничные даты с полночи до 6 утра с интервалом в полчаса. Маршруты движения следующие: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.