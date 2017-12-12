В Краснодаре в канун Нового года представили схему проезда к торговым центрам

Маршрут представлен для легковых и грузовых автомобилей.

«В предновогодний период значительно увеличивается интенсивность движения. В Краснодаре усиливаются пробки на дорогах. Рассчитываю, что предпринимаемые меры помогут снизить транспортную загрузку и повысить пропускную способность городских магистралей», — сказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения города Владимир Архипов.