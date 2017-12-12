В Краснодаре в канун Нового года представили схему проезда к торговым центрам
Департамент транспорта и организации дорожного движения Краснодара подготовил предновогоднюю схему проезда к торговым и развлекательным центрам.
Департамент транспорта и организации дорожного движения Краснодара подготовил предновогоднюю схему проезда к торговым и развлекательным центрам.
Маршрут представлен для легковых и грузовых автомобилей.
«В предновогодний период значительно увеличивается интенсивность движения. В Краснодаре усиливаются пробки на дорогах. Рассчитываю, что предпринимаемые меры помогут снизить транспортную загрузку и повысить пропускную способность городских магистралей», — сказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения города Владимир Архипов.
Согласно постановлению администрации города, с 16 по 31 декабря руководителям
Схему проезда транспорта можно посмотреть на сайте администрации города.