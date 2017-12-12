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17:17 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре в канун Нового года представили схему проезда к торговым центрам

Департамент транспорта и организации дорожного движения Краснодара подготовил предновогоднюю схему проезда к торговым и развлекательным центрам.

Источник: ЮГА.ру

Маршрут представлен для легковых и грузовых автомобилей.

«В предновогодний период значительно увеличивается интенсивность движения. В Краснодаре усиливаются пробки на дорогах. Рассчитываю, что предпринимаемые меры помогут снизить транспортную загрузку и повысить пропускную способность городских магистралей», — сказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения города Владимир Архипов.

Согласно постановлению администрации города, с 16 по 31 декабря руководителям торгово-развлекательных центров, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, которые занимаются грузовым транспортом, рекомендовали доставлять товары и осуществлять перевозки только в ночное время — с 22:00 до 6:00.

Схему проезда транспорта можно посмотреть на сайте администрации города.

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