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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь университетов Волгограда вошли в рейтинг востребованности вузов

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» представил рейтинги востребованности вузов РФ за 2017 год. Такой рейтинг составляется уже несколько лет подряд. В этом году в него попали семь высших учебных заведений Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

КАК ВЫБИРАЮТ «ЛУЧШИХ»?

Составители этого рейтинга разработали свою методику, по которой они выстраивают вузы в список.

Оценивают по нескольким критериям: 1) насколько востребованы работодателями специалисты — выпускники того или иного вуза; 2) сколько университет зарабатывает на собственном интеллектуальном продукте; и 3) востребованность научно-исследовательского продукта.

В 2017 году в исследование попали 448 вузов из 81 субъекта РФ. Смотрели и государственные, и ведомственные, и муниципальные, и частные вузы. Не брали в эту выборку только филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

Подводя общие итоги, аналитики обратили внимание на то, что направление на работу чаще всего получают выпускники сельхозвузов, а вот экономисты, финансисты и юристы на рынке труда почти не востребованы.

ВОЛГОГРАДСКИЕ ЛИДЕРЫ

В проекте вузы разбиты на группы: инженерные, классические, сельскохозяйственные, вузы сферы управления, гуманитарные и медицинские.

В каждом из этих рейтингов есть университет из Волгограда. А кое-где их даже два.

Например, в категории гуманитарные вузы (педагогические, филалогические) ВГСПУ занимает 17-ю позицию из 69-ти заведений. 79,1% выпускников нашего «педа» получают направление на работу, так что все специалисты при деле. Здесь же на 33-м месте отметился и ВГАФК. Почти 85% выпускников академии получают распределения.

В рейтинге классических вузов отличился ВолГУ. Правда, он находится в «хвосте» списка: из 89-ти заведений занимает 73-ю позицию. Его выпускники вообще не получают направление на работу, но все, устраиваются сами.

На 17-м месте в списке из 48-ми самых востребованных медицинских вузов страны расположился наш ВолГМУ. Его медики-выпускники высоко ценятся на рынке труда, поэтому 56% сразу получают направление на работу вместе с дипломом.

ВолГАУ также оказался на 17-м месте в рейтинге лучших сельскохозяйственных учебных заведений России. Но здесь в список попали 54 вуза со всей страны. Больше 80% специалистов, которых выпускает этот университет, сразу получают место работы. Кроме того, у волгоградского аграрного университета высокий уровень цитируемости трудов сотрудников, и один из самых высоких показателей доли средств, полученных от продажи своих интеллектуальных продуктов.

В числе самых востребованных инженерных вузов (технических университетов) ВолгГТУ занимает 93-ю позицию из 127 отобранных аналитиками заведений.

А вот среди вузов сферы управления из нашего региона отметился Волжский институт экономики, педагогики и права. Он стоит на 52-м месте в списке из 61-го учебного заведения.

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