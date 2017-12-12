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17:05 (мск), источник: БЕЛТА

Использование электронной цифровой подписи расширят в Беларуси в 2018 году

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) планируется расширить в Беларуси в 2018 году.

Это предусмотрено поправками в закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», которые готовятся к рассмотрению депутатами в первом чтении, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Юницын.

Депутат, в частности, напомнил, что в 2018 году в Беларуси планируется выдача гражданам республики ID-карт, с записанными на них электронными цифровыми подписями их владельцев. ID-карта станет еще одним удостоверением личности. Предполагается, что ею можно будет свободно пользоваться внутри страны, а паспорт понадобится только для поездок за границу.

Внутренний паспорт нового образца будет содержать сведения о гражданине: ФИО владельца, пол, дата рождения, идентификационный номер, отдельный номер ID-карты и срок ее действия, фото, подпись, а также чип, на котором та же информация будет храниться в электронном виде. Также в чипе будет содержаться электронная цифровая подпись гражданина. Наличие ЭЦП на такой карте должно значительно расширить возможности владельца, — заметил Андрей Юницын.

По его словам, ЭЦП широко используется во всем мире для получения различного вида услуг и заверения документов, не выходя из дома. Например, в Эстонии соответствующее законодательство действует с 2002 года, граждане этой страны старше 15 лет обязаны иметь ID-карту. Даже голосование на выборах происходит с использованием ID-паспортов — дистанционно, при помощи специального считывающего устройства, которое подключается к компьютеру.

Поправками в действующее законодательство в Беларуси создаются условия для более широкого применения и использования ЭЦП и электронных документов.

«Это упрощает и ускоряет различные процессы, особенно для бизнеса. В ситуациях, предусмотренных в нормативно-правовых актах страны, ЭЦП выступает как аналог собственноручной подписи человека во время совершения юридически значимых действий. Электронный документ (например, декларация о доходах, которую должен заполнять индивидуальный предприниматель), подписанный электронной цифровой подписью, обретает такую же силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный от руки. Естественно, это позволяет экономить время и силы, а также исключает коррупционную составляющую», — пояснил парламентарий, отметив, что отправлять юридически ликвидные бумаги можно будет прямо из дома.

В проекте закона прописана норма, которая позволит значительно упростить процедуру удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе. Сегодня это могут делать нотариусы, организации или ИП, имеющие соответствующие лицензии. На практике действующий механизм представляется излишне сложным и финансово затратным.

В законе предлагается к числу субъектов, кто это может делать, отнести в том числе организации и ИП, создавших электронный документ, форму внешнего представления которого необходимо удостоверить на бумажном носителе, а также организации, получившие электронный документ от иных организаций посредством межведомственных информационных систем.

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В настоящее время в Беларуси уже действует ЭЦП, она дает право полноценно подписывать электронные документы и обращения, подаваемые в Министерство по налогам и сборам, таможенные органы, фонды соцзащиты населения, «Белгосстрах», «Белстат» и т. д. Количество выданных ключей электронной цифровой подписи постоянно увеличивается и составляет в стране около 260 тыс.

Новым направлением использования ЭЦП будет являться ее применение для доступа к единому порталу электронных услуг и, как следствие, простой и эффективный способ получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде.

«Сегодня в Беларуси выстраиваются амбициозные планы по созданию передовой IT-страны, развитию цифровой экономики, поэтому принятие данного законопроекта — еще один шаг для достижения этой цели», — убежден парламентарий.

Изменения и дополнения в закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» готовятся к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии парламента в 2018 году.

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