Использование электронной цифровой подписи расширят в Беларуси в 2018 году
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) планируется расширить в Беларуси в 2018 году.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) планируется расширить в Беларуси в 2018 году.
Это предусмотрено поправками в закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», которые готовятся к рассмотрению депутатами в первом чтении, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности,
Депутат, в частности, напомнил, что в 2018 году в Беларуси планируется выдача гражданам республики
Внутренний паспорт нового образца будет содержать сведения о гражданине: ФИО владельца, пол, дата рождения, идентификационный номер, отдельный номер
По его словам, ЭЦП широко используется во всем мире для получения различного вида услуг и заверения документов, не выходя из дома. Например, в Эстонии соответствующее законодательство действует с 2002 года, граждане этой страны старше 15 лет обязаны иметь
Поправками в действующее законодательство в Беларуси создаются условия для более широкого применения и использования ЭЦП и электронных документов.
«Это упрощает и ускоряет различные процессы, особенно для бизнеса. В ситуациях, предусмотренных в
В проекте закона прописана норма, которая позволит значительно упростить процедуру удостоверения формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе. Сегодня это могут делать нотариусы, организации или ИП, имеющие соответствующие лицензии. На практике действующий механизм представляется излишне сложным и финансово затратным.
В законе предлагается к числу субъектов, кто это может делать, отнести в том числе организации и ИП, создавших электронный документ, форму внешнего представления которого необходимо удостоверить на бумажном носителе, а также организации, получившие электронный документ от иных организаций посредством межведомственных информационных систем.
В настоящее время в Беларуси уже действует ЭЦП, она дает право полноценно подписывать электронные документы и обращения, подаваемые в Министерство по налогам и сборам, таможенные органы, фонды соцзащиты населения, «Белгосстрах», «Белстат»
Новым направлением использования ЭЦП будет являться ее применение для доступа к единому порталу электронных услуг и, как следствие, простой и эффективный способ получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде.
«Сегодня в Беларуси выстраиваются амбициозные планы по созданию передовой
Изменения и дополнения в закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» готовятся к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии парламента в 2018 году.