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18:05 (мск), источник: Tengrinews

Ученые назвали главную причину слабоумия

Ученые из Великобритании заявили, что скопление мочевины в клетках и тканях может нанести непоправимый ущерб головному мозгу, передают РИА Новости.

Источник: Tengrinews

Данное исследование было проведено международной группой ученых под руководством профессора Гарта Купера из Университета Манчестера (Великобритания).

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи установили, что концентрация мочевины в мозге напрямую связана с синдромом Гентингтона — одним из семи основных типов старческого слабоумия. По словам Купера, открытие ученых в целом применимо ко всем видам деменции.

Мочевина - химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, особенно опасного для мозга.
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В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации.

Для анализа концентрации мочевины в мозге ученые использовали передовые технологии газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Токсичным специалисты считают превышение нормы в четыре раза, подчеркнул руководитель исследования.

«Врачи уже используют препараты на основе лактулозы для снижения уровня аммиака в других частях тела. Возможно, когда-нибудь будет создано лекарство, способное остановить развитие слабоумия», — отметил Гарт Купер.

Деменция — приобретенное слабоумие, вызванное необратимой потерей нервных клеток. Приводит к утрате памяти и снижению познавательных способностей.

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