Ученые назвали главную причину слабоумия
Ученые из Великобритании заявили, что скопление мочевины в клетках и тканях может нанести непоправимый ущерб головному мозгу, передают РИА Новости.
Ученые из Великобритании заявили, что скопление мочевины в клетках и тканях может нанести непоправимый ущерб головному мозгу, передают РИА Новости.
Данное исследование было проведено международной группой ученых под руководством профессора Гарта Купера из Университета Манчестера (Великобритания).
Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи установили, что концентрация мочевины в мозге напрямую связана с синдромом Гентингтона — одним из семи основных типов старческого слабоумия. По словам Купера, открытие ученых в целом применимо ко всем видам деменции.
В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации.
Для анализа концентрации мочевины в мозге ученые использовали передовые технологии газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Токсичным специалисты считают превышение нормы в четыре раза, подчеркнул руководитель исследования.
«Врачи уже используют препараты на основе лактулозы для снижения уровня аммиака в других частях тела. Возможно,
Деменция — приобретенное слабоумие, вызванное необратимой потерей нервных клеток. Приводит к утрате памяти и снижению познавательных способностей.