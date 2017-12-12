«Шоколадные мамы» обнажились ради проблемы кормления грудью

«Среди афроамериканок существует табу на кормление грудью, не говоря уже о том, чтобы делать это после того, как ребенку исполнится год. У некоторых женщин оно ассоциируется с временами рабства, когда негритянки могли только кормить грудью», — объясняет одна из участниц съемки Рослин Адамс (Rauslyn Adams).
Chocolate Milk Mommies также указывают на исследования заболеваемости детей. Так, ученые обнаружили, что у темнокожих младенцев, родившихся между 2000 и 2008 годом, плохой иммунитет.
Женщины решили сфотографироваться в коронах, потому что такой образ воплощает силу, уравновешенность и терпение. На их взгляд, это самые важные качества, которыми должна обладать кормящая мать.
К тому же они надеются, что их фотографии сподвигнут кормить грудью всех женщин, независимо от расы, а также не стесняться делать это в общественных местах.
В начале 2016 года в США обсуждение законопроекта республиканцев о возможном запрете кормления грудью в общественных местах вызвало скандал среди депутатов парламента штата Нью-Гэмпшир. Член палаты представителей региона Джош Мур заявил, что если женщины имеют право делать это на людях, то мужчины могут «таращиться на женские соски и щипать их». Пользователи сети сочли его замечания сексистскими и грубыми.