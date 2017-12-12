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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Шоколадные мамы» обнажились ради проблемы кормления грудью

Активистки родительской организации Chocolate Milk Mommies («Шоколадные кормящие мамочки») устроили обнаженную фотосессию, чтобы вдохновить афроамериканок кормить грудью. Об этом сообщает The Independent.

«Среди афроамериканок существует табу на кормление грудью, не говоря уже о том, чтобы делать это после того, как ребенку исполнится год. У некоторых женщин оно ассоциируется с временами рабства, когда негритянки могли только кормить грудью», — объясняет одна из участниц съемки Рослин Адамс (Rauslyn Adams).

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Chocolate Milk Mommies также указывают на исследования заболеваемости детей. Так, ученые обнаружили, что у темнокожих младенцев, родившихся между 2000 и 2008 годом, плохой иммунитет.

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Женщины решили сфотографироваться в коронах, потому что такой образ воплощает силу, уравновешенность и терпение. На их взгляд, это самые важные качества, которыми должна обладать кормящая мать.

К тому же они надеются, что их фотографии сподвигнут кормить грудью всех женщин, независимо от расы, а также не стесняться делать это в общественных местах.

В начале 2016 года в США обсуждение законопроекта республиканцев о возможном запрете кормления грудью в общественных местах вызвало скандал среди депутатов парламента штата Нью-Гэмпшир. Член палаты представителей региона Джош Мур заявил, что если женщины имеют право делать это на людях, то мужчины могут «таращиться на женские соски и щипать их». Пользователи сети сочли его замечания сексистскими и грубыми.

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