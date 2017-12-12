«Шоколадные мамы» обнажились ради проблемы кормления грудью

«Среди афроамериканок существует табу на кормление грудью, не говоря уже о том, чтобы делать это после того, как ребенку исполнится год. У некоторых женщин оно ассоциируется с временами рабства, когда негритянки могли только кормить грудью», — объясняет одна из участниц съемки Рослин Адамс (Rauslyn Adams).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcXbgBWhG6U/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chocolate Milk Mommies (@chocolatemilkmommies)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-06T15:38:07+00:00">Дек 6 2017 в 7:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Chocolate Milk Mommies также указывают на исследования заболеваемости детей. Так, ученые обнаружили, что у темнокожих младенцев, родившихся между 2000 и 2008 годом, плохой иммунитет.

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Женщины решили сфотографироваться в коронах, потому что такой образ воплощает силу, уравновешенность и терпение. На их взгляд, это самые важные качества, которыми должна обладать кормящая мать.

К тому же они надеются, что их фотографии сподвигнут кормить грудью всех женщин, независимо от расы, а также не стесняться делать это в общественных местах.

В начале 2016 года в США обсуждение законопроекта республиканцев о возможном запрете кормления грудью в общественных местах вызвало скандал среди депутатов парламента штата Нью-Гэмпшир. Член палаты представителей региона Джош Мур заявил, что если женщины имеют право делать это на людях, то мужчины могут «таращиться на женские соски и щипать их». Пользователи сети сочли его замечания сексистскими и грубыми.