Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Завершение достройки оставшихся домов обанкротившейся строительной компании «СУ-155» потребует инвестиций в размере 49 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев.

Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 года. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов. В отношении «СУ-155» поданы десятки исков о банкротстве. О том, что финансовым оздоровлением «СУ-155» займется банк «Российский капитал», было объявлено в конце 2015 года. Всего в зоне ответственности санатора находится 130 жилых объектов.

«Под нашу ответственность попало 130 домов, это более 2,4 млн кв. метров жилья и 27 тыс. обманутых дольщиков. В 2016 году мы возвели 59 домов. В 2017 году по программе ввода у нас значится 37 домов, на 12 декабря 2017 года введено уже 16 домов. В декабре этого года достраивается 24 дома. Всего же на завершение всех (оставшихся от СУ-155 домов) домов потребуется 49 млрд рублей», — сказал Кузовлев.

По его словам, по итогу двух лет была решен вопрос более 21,8 тыс. дольщиков в 101 доме. В 5 российских регионах проблема обманутых дольщиков будет полностью решена: среди них Калининградская, Тверская, Тульская и Нижегородская область.

В свою очередь старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин добавил, что полностью завершить строительство оставшихся домов СУ-155 в российских регионах планируется в следующем году.