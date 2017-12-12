Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Всего в зоне ответственности санатора — банка «Российский капитал» — находится 130 жилых объектов.
Всего в зоне ответственности санатора — банка «Российский капитал» — находится 130 жилых объектов.
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Завершение достройки оставшихся домов обанкротившейся строительной компании «СУ-155» потребует инвестиций в размере 49 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев.
Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 года. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов. В отношении «СУ-155» поданы десятки исков о банкротстве. О том, что финансовым оздоровлением «СУ-155» займется банк «Российский капитал», было объявлено в конце 2015 года. Всего в зоне ответственности санатора находится 130 жилых объектов.
«Под нашу ответственность попало 130 домов, это более 2,4 млн кв. метров жилья и 27 тыс. обманутых дольщиков. В 2016 году мы возвели 59 домов. В 2017 году по программе ввода у нас значится 37 домов, на 12 декабря 2017 года введено уже 16 домов. В декабре этого года достраивается 24 дома. Всего же на завершение всех (оставшихся от СУ-155 домов) домов потребуется 49 млрд рублей», — сказал Кузовлев.
По его словам, по итогу двух лет была решен вопрос более 21,8 тыс. дольщиков в 101 доме. В 5 российских регионах проблема обманутых дольщиков будет полностью решена: среди них Калининградская, Тверская, Тульская и Нижегородская область.
В свою очередь старший
Кузовлев пояснил, что помимо завершения строительства проблемных домов банк «Российский капитал» еще и продает квартиры, но только после завершения строительства домов. «В этом году было квартир на 1,2 млрд рублей. В 2018 году план продаж — 3,8 млрд рублей», — сказал он.