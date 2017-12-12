СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Звезда Голливуда Дакота Джонсон и лидер группы Coldplay Крис Мартин встречаются, сообщает US Weekly со ссылкой на источники.
Звезда Голливуда Дакота Джонсон и лидер группы Coldplay Крис Мартин встречаются, сообщает US Weekly со ссылкой на источники.
«Дакота и Крис точно встречаются, — заявил источник изданию. — Они смогли хорошо узнать друг друга, и им вдвоем очень хорошо. Крис посылает Дакоте свои композиции, чтобы узнать ее мнение. Это больше, чем мимолетное увлечение».
В прошлом месяце 28-летнюю звезду «50 оттенков серого» и 40-летнего лидера британской группы видели в Израиле на концерте Ника Кейва. После все трое отобедали в одном из ресторанов Герцлии.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Криса Мартина Гвинет Пэлтроу — помолвлена.