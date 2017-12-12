СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином

«Дакота и Крис точно встречаются, — заявил источник изданию. — Они смогли хорошо узнать друг друга, и им вдвоем очень хорошо. Крис посылает Дакоте свои композиции, чтобы узнать ее мнение. Это больше, чем мимолетное увлечение».