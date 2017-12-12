Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Названа самая пьющая страна Европы
Новый год и Рождество – самое популярное время для зачатия
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Паулина Андреева надела красную блестящую шубу
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
Девушка нашла мужа на своем детском фото
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
22:28 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином

Звезда Голливуда Дакота Джонсон и лидер группы Coldplay Крис Мартин встречаются, сообщает US Weekly со ссылкой на источники.

«Дакота и Крис точно встречаются, — заявил источник изданию. — Они смогли хорошо узнать друг друга, и им вдвоем очень хорошо. Крис посылает Дакоте свои композиции, чтобы узнать ее мнение. Это больше, чем мимолетное увлечение».

В прошлом месяце 28-летнюю звезду «50 оттенков серого» и 40-летнего лидера британской группы видели в Израиле на концерте Ника Кейва. После все трое отобедали в одном из ресторанов Герцлии.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Криса Мартина Гвинет Пэлтроу — помолвлена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России появятся новые дорожные знаки
Яценюк допустил возвращение Януковича на пост президента Украины
В ЕС планируют продлить санкции против России
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
МОК пожизненно отстранил шестерых хоккеисток сборной России
Помолвка с небом: как готовят будущих летчиц
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь