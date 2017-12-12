В Севастополе досрочно завершили ремонт проспекта Генерала Острякова

В Севастополе досрочно завершили ремонт трассы по проспекту Генерала Острякова. Бригады сдали объект на 3 месяца раньше установленного по контракту срока.

— Окончание ремонта контрактом предусматривалось в марте 2018 года. Но подрядчик выполнил основной объем работ досрочно. В ближайшие две недели будет вывезен оставшийся мусор, отсыпаны землей газоны и обочины, после чего работы будут оплачены. Гарантийный срок по этой дороге — 6 лет, — сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

На дороге протяженностью 4,3 км полностью заменено асфальтобетонное покрытие, на отдельных участках расширена проезжая часть — в том числе, обустроена полоса для правого поворота в районе 5-го км Балаклавского шоссе.