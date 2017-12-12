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17:45 (мск), источник: РИАЦ

До конца недели в Волгограде сохранится плюсовая температура

Как прогнозируют синоптики, на этой неделе в областной столице сохранится пасмурная погода с туманами и дождями.

Сейчас в Риме: Рим: +16° 82% 751 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИАЦ

Так, 13 декабря ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +6ºС.

14 декабря — без осадков, временами туман. Ветер юго-восточный ночью 6−11 м/с, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +1 +3ºС, днем — +3 +5ºС.

15 декабря — ожидаются осадки, преимущественно в виде мороси. Местами туман и гололед. Ветер юго-восточный с порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1 -3ºС, днем около 0ºС.

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