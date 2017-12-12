До конца недели в Волгограде сохранится плюсовая температура
Как прогнозируют синоптики, на этой неделе в областной столице сохранится пасмурная погода с туманами и дождями.
Как прогнозируют синоптики, на этой неделе в областной столице сохранится пасмурная погода с туманами и дождями.
Так, 13 декабря ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер
14 декабря — без осадков, временами туман. Ветер
15 декабря — ожидаются осадки, преимущественно в виде мороси. Местами туман и гололед. Ветер