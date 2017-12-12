Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым

«Опыт показал, что программа ремонта подъездов больше всего сплачивает жителей. Мы провели конкурс “Лучший подъезд”. Победителем в номинации “Лучший отремонтированный подъезд с участием жителей” и “Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий” стал подъезд по адресу: Королев, Циолковского, дом 18, подъезд 1. Всем жителям этого подъезда подарят поездку в Крым летом», — сказал Хромушин.

Он добавил, что победителей по остальным номинациям наградили поездками по культурным местам внутри региона.

Голосование за самый красивый подъезд Московской области стартовало на портале «Добродел» 23 ноября. В первом этапе конкурса участвовали более 100 объектов.

Ремонт в победившем подъезде выполнен в средневековом стиле: стены покрашены голубой краской, окна обрамлены искусственной лепниной, перила и батареи выкрашены под медь, уточнили в пресс-службе регионального правительства.