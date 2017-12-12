В Волгограде наградили победителей молодежных конкурсов

Организатором конкурсов выступил Центр молодежной политики при поддержке облкоммолодежи и участии Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, областного центра крови и Национального фонда развития здравоохранения.

— Сегодня мы собрались, чтобы поприветствовать ребят, которые занимаются здоровым образом жизни, их педагогов, которые помогают в создании проектов. Более пяти тысяч человек приняли участие в наших конкурсах. Это достойная цифра, но нам есть куда расти. Ведь такие конкурсы помогают молодежи социализироваться, развиваться и достигать новых успехов, — подчеркнул временно осуществляющий полномочия председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Станислав Медведев.

Первыми наградили участников конкурса по пропаганде безвозмездного донорства крови «История одного поступка». Он проводится в регионе уже в третий раз и вновь собрал немало участников. Ребятам предлагалось написать сочинение или стихи, а также снять видеоролик. Кроме того, в рамках конкурса был выбран лучший донорский отряд, которым стал волонтерский центр «Старт» Волгоградского государственного аграрного университета.

— Мне нравится быть волонтером, просто помогать нуждающимся людям, не требуя ничего взамен, — поделился активист волонтерского центра «Старт» Тагир Герейханов. — Мы проводим донорские акции. Учащиеся моего университета выезжали на станцию переливания крови, также к нам приезжали на забор крови. Помощь нуждающимся — это частичка жизни, без которой я уже не смогу.

Также были подведены итоги конкурса по организации комплекса мероприятий «Гонка ГТО», который проводился на территории области впервые. В нем приняли участие 12 образовательных учреждений из семи муниципальных образований региона. В рамках конкурса во всех заведениях были организованы мероприятия по сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». По их итогам выбрали лучшие школу, среднее профессиональное и высшее учебные заведения, где реализовывались мероприятия.

— Сдавать нормы ГТО не страшно. Я сама их сдавала и получила золотой значок ГТО. И надеюсь, что золота в регионе станет больше, — отметила тренер высшей категории Олеся Кухарчук.

Были награждены и победители регионального конкурса «Здоровым быть модно». В нем приняли участие более 200 представителей детских и молодежных общественных организаций, учебных заведений и активистов специализированных учреждений по работе с молодежью. Жюри оценило работы участников по пяти номинациям: рисунок, видеоролик, эссе, социальный проект и методическая разработка.

— Ежегодно у нас растет количество участников, появляются новые номинации. Мы рады тому, что ребята проявляют свою фантазию и выдают креативные идеи. Работы действительно интересные. Хочется верить, что это не пройдет мимо, и мы все будем здоровы в будущем, — рассказала заведующая отделением эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ» Надежда Дятлова.