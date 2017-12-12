Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Названа самая пьющая страна Европы
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Греф рассказал о причинах сбоя в Сбербанке
МОК пожизненно дисквалифицировал 6 участников Олимпиады в Сочи
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
Девушка нашла мужа на своем детском фото
Барановская повеселилась на вечеринке у Эмина Агаларова
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова - СМИ
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
17:50 (мск), источник: Volga News

Школьникам губернии вручили паспорта

В День Конституции 30 школьников региона стали участниками общероссийской акции «Мы — граждане России» и в торжественной обстановке получили паспорт гражданина РФ. Большинство из собравшихся уже в свои 14 лет делают немало полезного и значимого. Кто-то защищает честь области в сфере образования, науки, культуры, спорта, а кто-то помогает нуждающимся и проводит патриотические мероприятия.

Например, восьмиклассник Данила Климин из поселка Сургут Сергиевского района является волонтером молодежного объединения «Добрые сердца» и играет в муниципальной хоккейной команде. «Для меня сегодня значимый день. Я стал гражданином России, — рассказал Данила. — Стараюсь участвовать в различных патриотических мероприятиях. Недавно по нашему району прошли участники марш-броска “Версты Памяти”. Многие школьники к ним присоединились и немного поучаствовали в походе. Важно знать имена героев Великой Отечественной войны, благодаря которым мы победили немецко-фашистских захватчиков, и суметь дать достойный отпор тем, кто пытается исказить историю нашей страны». А Дарья Кудинова из села Красноармейское особое внимание уделяет занятиям в театральной студии «Арлекин».

Читайте также
ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает необходимым внести изменения в текст Конституции

«Получив паспорт, я почувствовала себя взрослее. Школьные годы пролетят быстро, и скоро нам предстоит вступить в самостоятельную жизнь. Уже сейчас надо к ней готовится. Я стараюсь жить активной жизнью и участвую во многих школьных и районных мероприятиях. Репетирую также новые роли. Недавно, например, приняла участие в постановке «Хрупкая красота».

Жительница Челно-Вершин Альбина Ковшова сказала, что 12 декабря 2017 г. навсегда сохранится у нее памяти. «Приятно получить паспорт в такой торжественной обстановке в стенах Самарской губернской думы, — отметила она. — Чтобы стать полезным своей стране, нужно много учиться. Я всегда стараюсь узнать что-то новое в разных областях науки и культуры. Посещаю школьные кружки “Я в мире профессий”, “Физическая лаборатория” и “Физиология человека с элементами экологии”, а также участвую в районных и областных олимпиадах по различным предметам». Ребят с получением паспорта и Днем Конституции поздравил врио заместителя председателя правительства Юрий Иванов. Он пожелал найти им дело по душе и стать достойными гражданами России.

«Именно вам предстоит укреплять могущество нашей страны», — отметил он. После церемонии школьники не сразу разошлись — общались, с интересом разглядывали только что полученные новенькие документы. По мнению ученика самарской школы № 41 «Гармония» Егора Храмова, при получении главного документа гражданина России наступает большая ответственность, так как человек уже сам отвечает за свои действия и поступки.

В этот день ребята также посетили исторический парк «Россия — Моя история» и узнали много нового о становлении Российского государства — от Рюриковичей до наших дней. По словам ученика кротовской школы Данилы Федорова, он окунулся в прошлые века. «Кажется, что можешь управлять историческим процессом и по-новому представляешь те события, о которых тебе рассказывал учитель во время уроков. Интересно получать дополнительные знания с помощью современной техники», — пояснил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Начальник самарского управления Минюста переехал в Нижний Новгород
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь