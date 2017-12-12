Школьникам губернии вручили паспорта

Например, восьмиклассник Данила Климин из поселка Сургут Сергиевского района является волонтером молодежного объединения «Добрые сердца» и играет в муниципальной хоккейной команде. «Для меня сегодня значимый день. Я стал гражданином России, — рассказал Данила. — Стараюсь участвовать в различных патриотических мероприятиях. Недавно по нашему району прошли участники марш-броска “Версты Памяти”. Многие школьники к ним присоединились и немного поучаствовали в походе. Важно знать имена героев Великой Отечественной войны, благодаря которым мы победили немецко-фашистских захватчиков, и суметь дать достойный отпор тем, кто пытается исказить историю нашей страны». А Дарья Кудинова из села Красноармейское особое внимание уделяет занятиям в театральной студии «Арлекин».

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«Получив паспорт, я почувствовала себя взрослее. Школьные годы пролетят быстро, и скоро нам предстоит вступить в самостоятельную жизнь. Уже сейчас надо к ней готовится. Я стараюсь жить активной жизнью и участвую во многих школьных и районных мероприятиях. Репетирую также новые роли. Недавно, например, приняла участие в постановке «Хрупкая красота».

Жительница Челно-Вершин Альбина Ковшова сказала, что 12 декабря 2017 г. навсегда сохранится у нее памяти. «Приятно получить паспорт в такой торжественной обстановке в стенах Самарской губернской думы, — отметила она. — Чтобы стать полезным своей стране, нужно много учиться. Я всегда стараюсь узнать что-то новое в разных областях науки и культуры. Посещаю школьные кружки “Я в мире профессий”, “Физическая лаборатория” и “Физиология человека с элементами экологии”, а также участвую в районных и областных олимпиадах по различным предметам». Ребят с получением паспорта и Днем Конституции поздравил врио заместителя председателя правительства Юрий Иванов. Он пожелал найти им дело по душе и стать достойными гражданами России.

«Именно вам предстоит укреплять могущество нашей страны», — отметил он. После церемонии школьники не сразу разошлись — общались, с интересом разглядывали только что полученные новенькие документы. По мнению ученика самарской школы № 41 «Гармония» Егора Храмова, при получении главного документа гражданина России наступает большая ответственность, так как человек уже сам отвечает за свои действия и поступки.