Кладбище столичных такси сняли с воздуха
Огромную стоянку, заполненную желтыми машинами такси, возле Открытого шоссе на
Огромную стоянку, заполненную желтыми машинами такси, возле Открытого шоссе на
Ролик во вторник, 12 декабря, публикует Ruptly.tv.
«Вот куда такси приходят умирать!» — говорится в описании видео.
На портале stalkers.info стоянку назвали «кладбищем Яндекс. Такси». Некоторые машины пострадали в авариях, но большинство, по некоторым данным, находятся в хорошем состоянии, однако проданы банку за долги.